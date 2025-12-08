La legendaria banda Deep Purple visitará México en 2026, aquí los boletos, precios, fecha y preventa para su concierto en el Estadio Fray Nano.

Deep Purple regresa a la Ciudad de México para un concierto inolvidable lleno de hard rock y heavy metal.

Boletos para el concierto de Deep Purple en el Estadio Fray Nano

Si quieres boletos para el concierto de Deep Purple en el Estadio Fray Nano en 2026, acá te decimos dónde conseguirlos.

La entradas estarán disponible mediante la boletera FunTicket (https://funticket.mx/).

Deep Purple en México 2026 (Deep Purple / Facebook)

Precios para el concierto de Deep Purple en el Estadio Fray Nano

Los precios de los boletos para ver a Deep Purple en México 2026, en el Estadio Fray Nano son estos:

Jardín Izquierdo: 2 mil 200 pesos

General A: mil 800 pesos

General B: mil 200 pesos

Grada 1ra Base: mil pesos

Grada 3ra Base: mil pesos

Grada Central: 750 pesos

Fecha para el concierto de Deep Purple en el Estadio Fray Nano

Ya se confirmó la fecha para el concierto de Deep Purple en el Estadio Fray Nano.

La cita es el próximo 19 de diciembre 2026 en este horario:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Inicio del concierto: 7:00 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Toma en cuenta que el Estadio Fray Nano tiene esta dirección Fernando Iglesias Calderón S/N, Jardín Balbuena, Venustiano Carranza, 15900, Ciudad de México.

Preventa de boletos para el concierto de Deep Purple en el Estadio Fray Nano

Los boletos para el concierto de Deep Purple en el Estadio Fray Nano en 2026 no tendrán preventa.

FunTicket contará solo con venta general a partir del jueves 11 de diciembre 2025 a las 11 de la mañana.