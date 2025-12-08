La banda mexicana de rock alternativo Jumbo regresa a la CDMX con concierto en el Teatro Metropolitan.

Concierto de Jumbo en la CDMX del cual te tenemos todos los detalles de fecha, precios y preventa de boletos para verlos en el Teatro Metropolitan y no te pierdas de su show en vivo:

Fecha: 16 de mayo 2026

Telonero: Sin información

Hora: 8:00 de la noche

Preventa Banamex: 9 de diciembre desde las 11:00 de la mañana

Venta general y en taquilla del Teatro Metropólitan: 10 de diciembre a las 11:00 am

Boletera: Ticketmaster

Precio de boletos: Aún sin revelarse

Lugares:

VIP Preferente A Preferente AA Preferente B Preferente BB Balcón C Balcón D Balcón E Personas con discapacidad

¡CDMX, Guadalajara y Monterrey! 💙 Comienza una nueva etapa y nos emociona reencontrarnos en el camino. ¡Gracias por ser parte de este nuevo capítulo!



Nos vemos el 1°, 16 y 30 de mayo.



🎟️ #PreventaBanamex: 9 de diciembre.

🎟️ Venta general a partir del 10 de diciembre.#JUMBO… pic.twitter.com/FzO8MwU8dl — Ocesa Total (@ocesa_total) December 8, 2025

Mapa Teatro Metropólitan (Ocesa)

Jumbo sale de tour en 2026 con fecha en la CDMX

El rock de Jumbo llega con fecha en concierto a la CDMX para verlos en el Teatro Metropólitan como parte de su Tour 2026.

Así como también Jumbo tendrá fecha en concierto en:

1 de mayo 2026 en Monterrey - Escenario GNPSeguros

30 de mayo 2026 en Guadalajara - Teatro Diana

La preventa de boletos para las 3 fechas de Jumbo en México será el mismo día previamente ya dado a conocer, además de que contará con 3 meses sin intereses en compras mayores a 3 mil pesos con tarjetas Banamex.

Si deseas acudir por tus boletos en taquillas con la venta general, recuerda que el Teatro Metropólitan está ubicado en avenida Independencia número 90 de la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, CDMX.

Las opciones en el transporte público de la CDMX son Metro y Metrobús bajando en las estaciones Juárez o Hidalgo en ambos servicios.