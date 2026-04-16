Los paquetes VIP para el concierto de Babymetal en el Estadio Fray Nano de la CDMX tuvieron un ajuste de último minuto tras las críticas de los fans por sus elevados precios.

La productora redujo costos y añadió una nueva opción en la zona de gradas del Jardín Izquierdo del estadio Fray Nano.

Ahora los paquetes van desde los 6,964 hasta los 16,075 pesos e incluyen mercancía exclusiva, acceso anticipado y beneficios especiales.

Los boletos generales del concierto de Babymetal mantienen los precios previamente anunciados para el show del 12 de diciembre de 2026.

Paquetes VIP de Babymetal en México (Babymetal)

Nuevos precios de los paquetes VIP de Babymetal en el Estadio Fray Nano

Te damos los nuevos precios de los paquetes VIP de Babymetal en el Estadio Fray Nano. Además, se sumó uno nuevo a los tres ya anunciados.

VIP 1 General - 16,075 pesos

VIP 2 General - 8,730 pesos

VIP 3 General - 6,964.38 pesos

VIP 3 Jardín Izquierdo - 8,194.38 pesos

Como podemos ver, ahora además de tener paquetes VIP de Babymetal en la zona general, se añadieron pases para gradas en el Jardín Izquierdo y el VIP 3 General se ajustó.

Así, además de bajar el precio, se le dan más opciones a los fans para adquirir el que más les guste, si es que optan por uno de estos.

A señalar que los boletos “normales” se mantienen en los precios ya anunciados con anterioridad.

Babymetal (@babymetal_official / Instagram)

¿Qué incluyen los paquetes VIP de Babymetal en el Estadio Fray Nano?

Ahora te diremos lo que incluye cada uno de los paquetes VIP de Babymetal en el Estadio Fray Nano.

Paquete VIP 1 General:

4 artículos de mercancía exclusiva “Reliquias del Fox God”

Entrada anticipada al show

1 ticket en General

Laminado y lanyard VIP “Chosen”

Acceso anticipado a la compra de mercancía

Anfitrión dedicado a los VIP

Paquete VIP 2 General:

3 artículos de mercancía exclusiva

Entrada anticipada al show

1 ticket en General

Acceso anticipado a la compra de mercancía

Laminado y lanyard VIP

Paquete VIP 3 General:

2 artículos de mercancía exclusiva

Entrada prioritaria al show

1 ticket en General

Acceso anticipado a la compra de mercancía

Laminado y lanyard VIP

Paquete VIP 3 Jardín Izquierdo:

2 artículos de mercancía exclusiva

Entrada prioritaria al show

1 ticket en Jardín izquierdo (primeras filas en bloque B)

Acceso anticipado a la compra de mercancía

Laminado y lanyard VIP

Paquetes VIP Babymetal (Especial)

Paquetes VIP Babymetal (Especial)