La banda de indie pop londinense, The XX que vuelve a México con concierto único en el Pepsi Center WTC de la CDMX.

Así que fans presten atención que les tenemos todos los detalles de fecha y boletos para que no se pierdan de ver en concierto a The XX en el Pepsi Center WTC:

Fecha: Sábado 4 de abril del 2026 🗓️

Sede: Pepsi Center WTC de la Ciudad de México, CDMX

Hora: 9:00 de la noche

Telonero: Si detalle

Preventa fans: 26 de febrero a las 10:00 am con códigos

Preventa Banamex: 26 de febrero a las 11:00 am

Venta General y taquillas del Pepsi Center WTC: 27 de febrero 10:00 de la mañana

Boletera: Ticketmaster

Precios de boletos: sin revelarse aún

The XX vuelve a México: fecha y boletos para Pepsi Center WTC (OCESA )

The XX vuelve a México tras 8 años de ausencia

Tuvieron que pasar 8 años para que The XX regrese a México con un concierto que promete ser inolvidable para sus fans.

Concierto de The XX en el Pepsi Center WTC con el que regresan a la música y la próxima llegada de su cuarto álbum de estudio.

Para los más fans de The XX la venta especial será con registros previo en https://laylo.com/thexx/m/mexico-city-26

The XX vuelve a México: fecha y boletos para Pepsi Center WTC (The XX)

Asimismo, en la preventa se tendrá 3 meses sin intereses en compras mínimas de 3 mil pesos con tarjetas Banamex.

Recuerda que el Pepsi Center WTC es el recinto ubicado en la calle de Dakota sin número de la colonia Nápoles de la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México, CDMX.

La manera más sencilla de trasladarte al Pepsi Center WTC es por el servicio de transporte Metrobús, con bajada en la estación Polyforum de la Línea 1.