El que la mamá de Christian Nodal de 26 años de edad, no celebrara su cumpleaños desató dudas y todo culminó en que la familia del cantante vive una tragedia.

Aunque Christian Nodal ni su mamá Cristy Nodal, hayan compartido al respecto, ya se destapó qué sucedió con la familia del cantante en los primeros días de noviembre.

Familia de Christian Nodal vive la muerte de su tía Lourdes González

El 4 de noviembre, camino al Aeropuerto en Texas, Estados Unidos, murió Hilda Lourdes González Terrazas, la tía de Christian Nodal en un aparatoso accidente en la carretera.

Lourdes González es la hermana de su padre Jaime González, de modo que lo sucedido fue cercano a la familia de Christian Nodal.

Camioneta accidentada de la tía de Christian Nodal. (Agencia México y Chamonic)

Por parte del lugar de trabajo de la tía de Nodal, se ofrecieron condolencias donde señalaron que era una Médico Veterinaria que amaba a los animales.

“Su amor por los animales y su dedicación a la medicina veterinaria dejan huellas en todos quienes compartimos esta vocación”. Condolencias a la muerte de Lourdes González.

Condolencias por la muerte de la tía de Christian Nodal. (Agencia México y Chamonic)

Por otra parte, según Chamonic, se dice que la familia del padre de Christian Nodal ha entrado en polémica sobre los restos de su tía.

Mientras que el padre de Christian Nodal quiere que sus restos sean cremados y llevados a Guadalajara, la madre de Lourdes González pide que sean dejados en Caborca, Sonora, donde están los restos de su padre.

Esta decisión ha causado desencuentros debido a que Jaime González se interpone a que sea llevada a Caborca, Sonora, por la imposibilidad de ir a visitar sus restos.

Mamá de Christian Nodal cancela su fiesta de cumpleaños por la muerte de su cuñada

La muerte de Lourdes González, la tía de Christian Nodal, causó impacto en la familia y llevó a Cristy Nodal a cancelar su fiesta de cumpleaños.

Lo que se sospechaba era una recaída en su salud, resultó en la muerte de un miembro de la familia Nodal y la cancelación de la fiesta de Cristy Nodal.

El 5 de noviembre, la mamá de Christian Nodal celebra su cumpleaños, pero debido a que no ha compartido nada en redes sociales, se cree que lo canceló ante la situación.