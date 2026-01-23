Christian Nodal -de 27 años de edad- sorprendió al hacerse otro tatuaje, tras llevar meses en un proceso para eliminar los que se hizo en el rostro.

El tatuador Javier Hernández compartió varias fotos de la estancia de Christian Nodal en su estudio y reveló dónde colocó el nuevo tatuaje del cantante.

Christian Nodal se hace un nuevo tatuaje y Ángela Aguilar lo acompañó

Los tatuajes siguen siendo la adicción de Christian Nodal e inició el 2026 con un nuevo tatuaje en el cuello.

Javier Hernández compartió varias fotos de Christian Nodal mientras le realizaba su nuevo tatuaje en el cuello.

Tuve el honor de tatuar a Christian Nodal y de conocer a Ángela Aguilar, personas sencillas, amables y con una engría muy bonita”, escribió en Instagram el tatuador de Christian Nodal.

Christian Nodal no ha compartido el tatuaje que se hizo, pero estuvo acompañado de Ángela Aguilar durante todo el proceso.

Asimismo, el tatuador publicó las fotos que se tomó tatuando a Christian Nodal y en otra posando con Ángela Aguilar.

Por el momento, Christian Nodal está feliz con su nuevo tatuaje y hay quienes se preguntan si se lo dedicará a Ángela Aguilar.

Por esta razón Christian Nodal se eliminó los tatuajes del rostro

Christian Nodal se ha realizado diversos tatuajes a lo largo de los años; incluso, unos estaban dedicados a sus exnovias.

Tras el nacimiento de su hija Inti, Christian Nodal reveló que se había sometido a un tratamiento para eliminar sus tatuajes, pues deseaba que su hija viera su rostro limpio.