Lisa Fernanda Macías, ex de Christian Nodal, responde si es verdad que Ángela Aguilar la demandó por compartir fotos de su esposo.

Un trend causó revuelo en redes sociales, luego de que una ex de Christian Nodal -de 27 años de edad- compartiera fotos de cuando eran novios y adolescentes en 2016.

Lisa Fernanda Macías responde si es verdad que Ángela Aguilar la demandó

El trend donde usuarios de redes sociales comparten fotos del 2016 se salió de control para Lisa Fernanda Macías, exnovia de Christian Nodal.

La joven publicó varias fotos de 2016, cuando era novia del cantante y estaban en plena adolescencia.

Lisa Fernanda Macías fue cuestionada si no temía que Ángela Aguilar la contactara o la demandara por subir fotos de su esposo y la joven respondió tajantemente.

Lisa Fernanda Macías revela que Ángela Aguilar no la ha contactado (Agencia México )

“¿No te da miedo que te contase la Angelita? A reclamarte que borres las fotos de Nodal" Seguidor preguntó a Luisa Fernanda Macías

La ex de Nodal respondió que Ángela Aguilar no se ha contactado con ella y tampoco teme que la demandan, pues no está interfiriendo en la vida de Christian Nodal.

“No. nada. Muchos me han escrito, que me van a demandar, que me van a reclamar ¿Por? No estoy interfiriendo en su relación, ni tampoco me estoy metiendo con ellos. Son recuerdos de mi propia vida, no solo la de él" Luisa Fernanda Macías

Ángela Aguilar o su equipo no ha tenido contacto con Lisa Fernanda Macías, pero no hay fundamento legal para alguna demanda.

Ya que la joven está compartiendo fotos de una de las etapas de su vida, la cual compartió con Christian Nodal.

Lisa Fernanda Macías aclara que las fotos con Nodal son parte de su vida (Agencia México )

Lisa Fernanda Macías dice que fue novia de Christian Nodal en su mejor momento

Los seguidores de Luisa Fernanda Macías le pidieron que siguiera compartiendo fotos de cuando fue novia de Christian Nodal.

Cuando Christian Nodal y Lisa Fernanda Macías eran novios, tendrían entre 17 o 18 años de edad.

En las fotos que compartió Lisa Fernanda Macías, se ve a Christian Nodal en su etapa escolar y muchos aseguran que estaba en su prime.

Es decir, que Christian Nodal estaba en su mejor etapa física.

“Comparte las fotitos de Nodal, ya que lo tuviste en su prime”, fue uno de los comentarios a Lisa Fernanda Macías quien respondió: “Que chismoso, pero sí, era su prime”.

Lisa Fernanda Macías considera que la mejor etapa de Christian Nodal fue cuando fue su novio.