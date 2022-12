¿Quién es Nick Carter en la vida real? El cantante de Backstreet Boys acusado de violación de una mujer llamada Shannon Ruthm cuando ella solo tenía 17 años. De acuerdo con la joven los hechos habrían ocurrido tras un concierto de la banda en Tacoma, en el estado de Washington.

A más de un mes de la muerte de su hermano Aaron Carter a los 34 años de edad, Nick Carter de 42 años de edad se encuentra en medio de la controversia tras acusación de violación en su contra.

En medio de la controversia, se compartió un comunicado en donde el equipo legal de Nick Carter negó los hechos que habían ocurrido hace más de 20 años pues consideran que carece de fundamento legal.

Sin embargo, muchos se han cuestionado sobre ¿quién es el verdadero Nick Carter y sobre si pudo haber sucedido esto cuando se encontraba en pleno éxito con los Backstreet Boys?

Nick Carter de gira con Backstreet Boys (Instagram)

¿Quién es Nick Carter en la vida real?

Nickolas Gene Carter, mejor conocido como Nick Carter, nació el 28 de enero de 1980 en Jamestown, Nueva York. Desde pequeño mostró su gusto por la música y el baile, así lo demostró al formar parte de Backstreet Boys.

La carrera de Nick Carter como artista musical y actor comenzó desde muy joven, ya que participó en varios espectáculos de talentos además de que participó en varios comerciales. Su primera aparición en una película cuando era niño fue en “Edward Scissorhands” junto con Johnny Depp en 1990.

Pero su gran oportunidad llegó a los 13 años de edad al integrarse a los Backstreet Boys junto con:

Howie Dorough de 49 años de edad

AJ McLean de 44 años de edad

Kevin Richardson 51 años de edad

Brian Littrell 47 años de edad

Gracias al gran éxito de los Backstreet Boys, Nick Carter ganó gran popularidad convirtiéndose en uno de los integrantes más conocidos. Desde ese momento atrajo la atención de millones de seguidores.

Tras la pausa de los Backstreet Boys, Nick Carterl lanzó ‘Before the Backstreets Boys 1989-1993′, álbum que reunió canciones que habían sido grabadas antes de su llegada a la boyband.

Nick Carter inició su carrera como solista en 2002 con su álbum debut ‘Now or Never’, alcanzó el puesto número 17 en el Billboard 200.

Comenzó a trabajar en su segundo álbum en solitario, en 2003, pero lo abandonó cuando los Backstreet Boys regresaron para grabar su próximo álbum.

A pesar de la salida de Kevin Richardson de la banda, el grupo todavía grabó dos álbumes como cuarteto titulado ‘Unbreakable’ en 2007 y ‘This is Us’ en 2009.

En 2010, reanudó la grabación de nuevas canciones para su segundo álbum en solitario, ‘I’m Taking Off’, que fue lanzado por su propio sello discográfico, Kaotic INC. Y ‘All American’ en 2015.

Junto a Jordan Knight, miembro de la también boyband New Kids on the Block, Nick Carter presentó el disco a dúo ‘Nick & Knight’.

Además de su carrera en la música, Nick Carter también se desarrolló como actor al participar en varias series de televisión como ‘American Dreams’ y ‘8 Simple Rules’, hasta que en 2004 fue coprotagonista de la película ‘The Hollow’. En 2007 también formó parte del reparto de la película ‘Kill Speed’.

Durante 2015, el cantante participó del exitoso programa de televisión ‘Dancing with the Stars’, en donde tras buenas participaciones llegó a la final obteniendo el segundo lugar.

En 2016 estrenó Dead 7, una película que fue escrita, dirigida y protagonizada por él mismo. También participaron AJ McLean y Howie Dorough.

Nick Carter (@nickcarter / Instagram)

¿Cuántos hermanos tiene Nick Carter?

A pesar de su fama, Nick Carter no tuvo una vida sencilla y es que sus padres Robert Gene Carter y Jane Elizabeth Spaulding se separaron en 2004.

Nick Carter tiene cuatro hermanos:

Bobbie Jean Carter (1982)

Leslie Barbara Carter (1986)

Angel Charisma Carter (1987)

Aaron Charles Carter (1987)

Y dos medios hermanos: Ginger Carter (1975) y Kanden Brent Carter (2005)

Nick Carter y sus hermanos menores Ángel, Aaron, BJ y Leslie estuvieron en un reality show, ‘House Of Carters’, que se trasmitió en el 2006 en E! Entertainment Television.

Este reality mostraba la relación de los hermanos Carter al tratar de vivir armoniosamente en la misma casa. A lo largo del programa se vio sus diferencias y como luchaban para mantenerse unidos.

En el año 2012 se murió su hermana Leslie por sobredosis, Nick Carter se negó a acudir al funeral pues señaló que su familia lo culpó por lo sucedido.

En diversas ocasiones Nick Carter ha reconocido que ha tenido que luchar contra su adicción por las drogas y el alcoholismo. Pero se volvió abstemio después de ser diagnosticado con cardiomiopatía.

El 21 de abril de 2014 se casó con Lauren Kitt de 39 años de edad y en abril de 2016 dio la bienvenida a su primer hijo Odin. En octubre del 2019, le dieron la bienvenida a su hija Saoirse. En abril del 2021, la pareja dio la bienvenida a una hija llamada Pearl.

Nick Carter sigue subiéndose a los escenarios y creando contenido junto a los Backstreet Boys.