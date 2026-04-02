El cantante del regional mexicano Christian Nodal ha cancelado concierto programado en Tampico del jueves 2 de abril.

Sin embargo, no todo esta perdido para los fans pues esta concierto de Christian Nodal será reprogramado, pero hasta nuevo aviso.

“Lamentamos informar que el evento programado para este jueves 2 de abril en el Centro de Espectáculos de Tampico, donde se presentaría Christian Nodal, será reprogramado hasta nuevo aviso”. Centro de Espectáculos de Tampico

Por logística de Christian Nodal, se cancela concierto del 2 de abril en Tampico

A través de un comunicado, Christian Nodal dio a conocer la cancelación de su concierto del 2 de abril en Tampico.

Cancelación del concierto de Christian Nodal del 2 de abril en Tampico debido a “logística del artista”, deslindando cualquier señalamiento a organizadores y empresas.

“Por motivos ajenos a la empresa JG Music, Herca Producciones, Expo Tampico y el Gobierno Municipal; esto debido a cuestiones de logística del artista”. Centro de Espectáculos de Tampico

Sin embargo se desconocen las razones precisas de la cancelación del concierto de Christian Nodal del 2 de abril en Tampico.

Christian Nodal cancela concierto en Tampico del 2 de abril (Centro de Espectáculos de Tampico,)

Así podrás solicitar el rembolso del concierto de Christian Nodal del 2 de abril cancelado en Tampico

Pese a que se dijo que el concierto cancelado de Christian Nodal del 2 de abril en Tampico será reagendar, sin fecha aún precisa, para los fans que deseen su reembolso podrán solicitarlo.

Para el reembolso del costo del boletos en efectivo los fans podrán hacerlo en los puntos de venta a partir del día jueves 02 de abril y hasta el día domingo 12 de abril.

Mientras que si compraste en línea o con tarjetas el reembolso se realizar por medio un enlace que se compartirá en las redes de los organizadores, por lo que deberás estar atento para llenar el formulario de devolución.