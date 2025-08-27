El cantante Marco Antonio Solís de 65 años de edad, se hizo presente en el concierto de los Backstreet Boys en Las Vegas bendiciendo a Nick Carter y Kevin Richardson.

¿Te imaginabas que Marco Antonio Solís era fan de los Backstreet Boys? Pues un emocionado video de ‘El Buki’ dejó claro que la agrupación nacida en 1993 le encanta.

Marco Antonio Solís bendice a los Backstreet Boys en su concierto en Las Vegas

La vida de Marco Antonio Solís no es únicamente dar frases motivacionales en X, antes Twitter, y dar show como El Buki, sino también ser fan e ir a sus conciertos favoritos como pasó con los Backstreet Boys.

La residencia de los Backstreet Boys en La Esfera de Las Vegas fue el recinto donde Marco Antonio Solís decidió ir a ver a la agrupación aprovechando que estaba de paso.

Marco Antonio Solís y su esposa Cristy Salas con los Backstreet Boys. (@marcoantoniosolis_oficial)

Con un post en Instagram, Marco Antonio Solís compartió la foto del recuerdo con los Backstreet Boys en Las Vegas, además de mostrarse muy cercano en modo bendiciendo a Nick Carter y Kevin Richardson.

Marco Antonio Solís con Kevin Richardson de los Backstreet Boys. (@marcoantoniosolis_oficial)

Marco Antonio Solís con Nick Carter de los Backstreet Boys. (@marcoantoniosolis_oficial)

‘El Buki’ compartió con sus seguidores que aprovechó su show en Reno Nevada del 23 de agosto, para acercarse a Las Vegas y ver el “espectáculo audiovisual” en La Esfera de los Backstreet Boys.

Junto a Marco Antonio Solís también asistió a conocer a los Backstreet Boys su esposa Cristy Salas.

La emoción de Marco Antonio Solís escuchando I Want It That Way de los Backstreet Boys

Marco Antonio Solís fue a Las Vegas a bendecir la primera etapa de la residencia de los Backstreet Boys en La Esfera, mostrando que sí es un verdadero fan.

Y es que ‘El Buki’ compartió parte del show de los Backstreet Boys en un video que subió a Instagram, donde se dejó ver como el más fan escuchando I Want It That Way en vivo.

Siguiendo el dress code para el concierto de los Backstreet Boys, Marco Antonio Solís vistió de blanco con su esposa Cristy Salas quien lo grabó emocionado por I Want It That Way.

En el video se puede ver a Marco Antonio Solís grabar el momento donde los Backstreet Boys cantan su más grande éxito I Want It That Way, mientras él está emocionado bailando la canción.

Así como con los Backstreet Boys, Marco Antonio Solís también fue captado en 2023 en el concierto de Adele en Las Vegas, lo que impactó por sus reveladores gustos musicales.