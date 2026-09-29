Se anunció que Niall Horan dará concierto en el Palacio de los Deportes en 2027. Acá te damos la fecha, preventa y precio de boletos.

El show del exintegrante de One Direction forma parte de su Dinner Party Live On Tour en la que presentará su más reciente producción discográfica.

Fecha para Niall Horan en Palacio de los Deportes 2027

El concierto de Niall Horan en Palacio de los Deportes ya tiene fecha confirmada en 2027.

La cita es el viernes 7 de mayo de 2027 a las 8:00 de la noche.

Niall Horan (@niallhoran / Instagram)

Precio de boletos para Niall Horan en Palacio de los Deportes 2027

Hasta el momento, el precio de boletos para ver a Niall Horan en Palacio de los Deportes no ha sido revelado.

Rumores indican que podrían ir desde los 900 a los 6 mil pesos, ya que el evento contará con Paquetes VIP.

El costo de las entradas dependerá mucho de la zona del Palacio de los Deportes que se elija.

Niall Horan (Instagram/@niallhoran)

Preventa de boletos para Niall Horan en Palacio de los Deportes 2027

Los boletos para Niall Horan en Palacio de los Deportes 2027 se podrán conseguir en preventa vía Ticketmaster en estas fechas:

Venta a Fans: 29 de septiembre 2026 a las 9:00 a.m.

Venta Beyond: 29 de septiembre 2026 a las 11:00 a.m.

Preventa Priority: 30 de septiembre 2026 a las 9:00 a.m.

Preventa Banamex: 2 de octubre 2026 a las 11:00 a.m.

Venta General: 3 de octubre 2026 a las 11:00 a.m.