Se ha confirmado un concierto de NSQK para el sábado 23 de enero del próximo año en el Estadio GNP Seguros de la CDMX.

La preventa y venta general de boletos se hará por medio de Ticketmaster en cuatro fases de acuerdo con información de Ocesa.

Preventa y venta general de boletos para el concierto de NSQK

El Estadio GNP Seguros se prepara para recibir a los fans de NSQK a inicios de 2027. En Ticketmaster la venta de boletos se hará de la siguiente forma:

Venta Beyond: martes 29 de septiembre a las 9:00 horas de la mañana

Preventa Fans: miércoles 30 de septiembre a las 9:00 horas de la mañana

Preventa Banamex: jueves 1 de octubre y Paquetes VIP a las 2:00 horas de la tarde

Venta general: viernes 2 de octubre y Paquetes VIP a las 10:00 horas de la mañana

De acuerdo con la página de la boletera, junto con los boletos también será posible adquirir Paquetes VIP con beneficios exclusivos para fans.

Hasta ahora no se ha confirmado el precio que tendrán estos paquetes, pero regularmente incluyen:

Lugar preferencial

Servicios Premium

Estacionamiento

Alimentos y bebidas

NSQK en el Estadio GNP Seguros (Ocesa)

Precio de los boletos para NSQK en el Estadio GNP Seguros

Por el momento, Ticketmaster no ha liberado el precio de los boletos para el concierto de NSQK en el Estadio GNP Seguros.

Como es de esperar, el precio dependerá de la zona al interior del recinto donde se adquieran las entradas.

Los costos serán revelados el día 29 de septiembre, cuando inicie la Venta Beyond.