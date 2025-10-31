Morrissey -de 66 años de edad- lo hace de nuevo y cancela su concierto en la CDMX y fans expresan su decepción.

Oseca compartió un comunicado horas antes del concierto de Morrissey programado para el 31 de octubre de 2025 en el Palacio de los Deportes.

Morrissey cancela su concierto de CDMX Guadalajara

El comunicado menciona que Morrissey padece agotamiento extremo, por lo que está indispuesto para cumplir con los conciertos programados.

“Informamos al público de la ciudad de México y Guadalajara que , debido al agotamiento extremo del artista, los conciertos de Morrissey programados para el 31 de octubre en el Palacio de los Deportes y el 4 de noviembre en el Auditorio Telmex, no se llevarán acabo” Comunicado de Ocesa

Además, Morrissey también canceló su presentación del 4 de noviembre en el Auditorio Telmex en Guadalajara.

Para los fans de Morrissey no era un sorpresa que cancelara sus dos conciertos en México, pues ha hecho lo mismo en varias ocasiones.

En la gira de 2010 Morrissey canceló más de 100 conciertos, lo cual causó gran molestia entre sus fans.

En su último tour, Morrissey ha cancelado conciertos en:

Canadá Rumania Turquía Grecia Croacia Suecia

Tiene previsto un concierto el 8 de noviembre de 2025 en Movistar Arena de Buenos Aires, Argentina.

Por otro lado, los fans de Morrissey no se sorprendieron por su cancelación: “Morrissey cancelando, ya sorpresa” y “Cancelar es el verdadero performance de Morrissey” fueron los comentarios.

Morrissey no se ha disculpado con sus fans mexicanos y en lugar de eso, compartió en Instagram una foto de su concierto en Los Ángeles el 25 de octubre de 2025.

Así puedes pedir tu reembolso del concierto de Morrissey

Ocesa informó que los fans que hayan comprado el boleto para Morrissey en línea, el reembolso lo verán reflejado automáticamente en la tarjeta que usaron.

Si la compra fue a través de un punto Ticketmaster y taquilla del Palacio de los Deportes, podrás solicitar el reembolso a partir del 7 de noviembre en el mismo lugar donde hiciste la compra.

Si tienes alguna duda sobre tu reembolso, puedes buscar información en la página de Ticketmaster, en el apartado de “política de compra”.