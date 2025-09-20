Morrissey -de 66 años de edad- suspende gira por amenazas de muerte.

El ex líder de The Smiths se iba a presentar este viernes 19 y sábado 20 de septiembre en Connecticut y Massachusetts respectivamente.

Morrissey recibe amenazas de muerte en Estados Unidos

El Foxwoods Resort Casino en Mashantucket, Connecticut, sería el donde Morrissey se presentaría este viernes.

Sin embargo, un anuncio en la cuenta de Instagram del recinto se dio a conocer la cancelación del concierto horas antes de su realización.

Morrissey suspende su gira en Estados Unidos (Instagram | Captura de pantalla)

Del mismo modo el MGM Music Hall en Fenway en Boston, Massachusetts emitió un comunicado anunciando la cancelación para el día sábado.

En sus redes oficiales fue donde se profundizó en los motivos de esta decisión por parte del equipó del cantante y del lugar.

"En los últimos días, ha habido una amenaza creíble en la vida de Morrissey“, inicia el comunicado.

Posteriormente, reconocieron la importancia de preservar la seguridad del artista como de los asistentes y trabajadores del recinto .

Por lo que el concierto de Morrissey fue cancelado, aunque tampoco se ha dicho nada de una reprogramación en ambas fechas.

Fans del cantante se han pronunciado al respecto, entendiendo la situación y deseando todo lo mejor para el ex líder de The Smiths.

Tras estas cancelaciones, Morrissey ahora viajará a Buenos Aires, Argentina, para presentarse en el Movistar Arena.

Concierto que dará hasta el próximo 8 de noviembre de este año.

Morrissey ya había sido amenazado previo a su llegada a Estados Unidos

Esta no es la primera vez que amenazan a Morrissey en medio del inicio de su gira NUDE.

El pasado 12 de septiembre de 2025 Morrissey dio un concierto en en el festival CityFolk de Ottawa.

Previo a ello el cantante recibió amenazas de muerte.

Noah Castellano, de 26 años y residente de Ottawa, fuera arrestado por estar detrás de estas amenazas por medio de la aplicación de Blue Sky.

El concierto tuvo lugar sin incidentes y el joven quedó bajo fianza de 5 mil dólares.