El británico Steven Patrick Morrissey de 66 años de edad, mejor conocido solo como Morrissey está por llegar este 31 de octubre en concierto al Palacio de los Deportes de la CDMX.

Concierto al cual si vas te dejamos desde ya los detalles de setlist de canciones, horario y telonero para ver a Morrissey en el Palacio de los Deportes:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Hora del concierto: 8 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 18 temas en vivo

Morrissey (AP)

Posible setlist para el concierto de Morrissey en el Palacio de los Deportes del 31 de octubre

Este viernes 31 de octubre se presentará Morrissey en concierto desde el Palacio de los Deportes como parte de su gira Live in Concert.

Por lo que se espera que el ex líder de The Smiths, Morrissey al fin se presente en vivo para pagar su deuda por su pasada cancelación de conciertos con los fans en México.

Con ello, se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Morrissey en el Palacio de los Deportes del 31 de octubre sean: