El británico Steven Patrick Morrissey de 66 años de edad, mejor conocido solo como Morrissey está por llegar este 31 de octubre en concierto al Palacio de los Deportes de la CDMX.
Concierto al cual si vas te dejamos desde ya los detalles de setlist de canciones, horario y telonero para ver a Morrissey en el Palacio de los Deportes:
- Apertura de puertas: 6:00 de la tarde
- Hora del concierto: 8 de la noche en punto
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: Aproximadamente 18 temas en vivo
Posible setlist para el concierto de Morrissey en el Palacio de los Deportes del 31 de octubre
Este viernes 31 de octubre se presentará Morrissey en concierto desde el Palacio de los Deportes como parte de su gira Live in Concert.
Por lo que se espera que el ex líder de The Smiths, Morrissey al fin se presente en vivo para pagar su deuda por su pasada cancelación de conciertos con los fans en México.
Con ello, se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Morrissey en el Palacio de los Deportes del 31 de octubre sean:
- There Is a Light That Never Goes Out
- Suedehead
- Billy Budd
- Alma Matters
- Shoplifters of the World Unite
- Lost
- Life Is a Pigsty
- Let Me Kiss You
- I Know It’s Over
- How Soon Is Now?
- First of the Gang to Die
- Irish Blood, English Heart
- The Loop
- Everyday Is Like Sunday
- Half a Person
- Jack the Ripper
- I Will See You in Far-Off Places
- Last Night I Dreamt That Somebody Loved Me