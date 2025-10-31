El Palacio de los Deportes recibe en concierto al cantautor británico Steven Patrick Morrissey de 66 años de edad, mejor conocido solo como Morrissey este viernes 31 de octubre.

Así que prepárate para que no te pierdas de nada de Morrissey desde el Palacio de los Deportes con el horario y hora en la que termina el concierto, estos son los detalles:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Hora del concierto: 8 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 18 temas en vivo

Duración: 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:00 de la noche

Morrisey (@officialmoz)

Live in Concert de Morrissey llega al Palacio de los Deportes

Este viernes 31 de octubre Live in Concert de Morrissey llega al Palacio de los Deportes para deleite de sus fans.

Concierto en el Palacio de los Deportes y de los más esperados para los fans de Morrissey tras su pasada cancelación en 2024.

Recuerda que el Palacio de los Deportes está ubicado en Avenida Viaducto Río de la Piedad y Rio Churubusco s/n, Colonia Granjas México en la alcaldía de Iztacalco de la CDMX.

Para la llegada de los fans, las vías por transporte público, por Metro y la estación cercana al Palacio de los Deportes es Ciudad Deportiva de la Línea 9.

Mientras que en Metrobús las estaciones cercanas son Goma e Iztacalco, ambas de la Línea 2.