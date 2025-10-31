Morrissey canceló sus dos conciertos en México por “agotamiento extremo” y los memes ya se empezaron a burlar de él.

Los fans de Morrissey -de 66 años de edad- no se sorprenden de que haya cancelado sus conciertos, por lo que se lo tomaron con humor.

Estos son los memes que dejaron la cancelación de Morrissey

Usuarios de redes sociales comenzaron a burlarse de Morrissey y de quienes creían que sí iba a dar su concierto.

Incluso algunos fans de Morrissey mencionaron en X que se enteraron de la cancelación de su concierto en el Palacio de los Deportes, cuando bajaron del avión.

Morrissey cancela sus conciertos en México y provoca memes (X/@indipostingmx)

Morrissey cancela sus conciertos en México y provoca memes (X/@cle_boo)

Pues muchos fans era foráneos y viajaron hasta la CDMX para ver al cantante.

Incluso, hay quien manifestó en X que se bajaron del avión cuando se enteraron de que no habrá concierto de Morrissey en el Palacio de los Deportes.

Morrissey cancela sus conciertos en México y provoca memes (X/@stonetrupper)

Morrissey cancela sus conciertos en México y provoca memes (X/@chocolatito)

Otros se burlaron de los fans que siguen comprando boletos para Morrissey, cuando ya ha cancelado al menos 7 veces en México o pospuesto la fecha.

Morrissey cancela sus conciertos en México y provoca memes (X/@elrubsramones)

Morrissey cancela sus conciertos en México y provoca memes (X/@_3b3r)

Morrissey cancela sus conciertos en México y provoca memes (X/@Me1DK)

Morrissey cancela sus conciertos en México y provoca memes (X/@danielmarchenko)

¿Morrissey no canta en México por culpa de Sale el Sol?

Fans de Morrissey recodaron cuando Morrissey cantó en Sale el Sol y aseguran que este es el motivo por el que no quiere volver a presentarse en México.

Otros pedían que Morrissey lanzara nuevas fechas, pues no querían que su último recuerdo del cantante fuera cantando en Sale el Sol.

Morrissey cancela sus conciertos en México y provoca memes (X/@fabeth)

Morrissey cancela sus conciertos en México y provoca memes (X/@ghostcolour)

Morrissey se presentó en el programa Sale el Sol el 15 de marzo de 2018 y era la primera vez que visitaba una televisora mexicana.

El cantante accedió a presentarse porque iba a ser su show en el Vive Latino.

Quienes han visto este video, aseguran que Morrissey se muestra incómodo y hasta molesto.

Morrissey cancela sus conciertos en México y provoca memes (X/@soysimpsonito )

estaría kbron q un día morrissey se presentara en venga la alegría https://t.co/FaBTOkbAbq — Gokú Lesbiano, PhD (@gokulesbiano) October 31, 2025

Pues nunca dejó de moverse del escenario y al final de sus presentación, los conductores solo aplaudieron sin despedirlo.

Morrissey ya es conocido por cancelar sus conciertos, por lo que a nadie le sorprende que una vez más no se vaya a presentar en el Palacio de los Deportes.