Morrissey -de 66 años de edad- canceló su concierto del 31 de octubre en el Palacio de los Deportes y así puedes pedir tu reembolso.

Ocesa compartió un comunicado horas antes del concierto de Morrissey en la CDMX y canceló las dos fechas que tenia planeadas en México.

Así puedes obtener tu reembolso de los conciertos de Morrissey

Ocesa indica que los fans que compraron su boletos de Morrissey en línea, el reembolso llegará automáticamente a la tarjeta con la que compraron.

Ticketmaster reembolsará el valor nominal del boleto mas cargos de servicio y tendrá 30 días después de la cancelación del evento para devolver el monto.

El tiempo de devolución será establecida por la institución bancaria.

Morrissey cancela sus dos conciertos en México (Instagram/@ocesa)

Quienes compraron sus boletos en centros Ticketmaster y taquillas, podrán solicitar su reembolso a partir del 7 de noviembre.

Los afectados deberán acudir al mismo centro Ticketmaster o taquilla en la que compraron sus boletos, para solicitar el reembolso.

Los boletos para ver a Morrissey en el Palacio de los Deportes Iban desde los 927 pesos a los 2 mil 098 pesos.

Mientras que en Guadalajara, los boletos para ver a Morrissey oscilaban entre 756 pesos a los 3 mil 458 pesos.

Morrisey en concierto: Precio de boletos, fecha de preventa y cuándo verlo en CDMX y Guadalajara ( Morrisey )

¿Por qué canceló Morrissey sus conciertos en CDMX y Guadalajara?

El comunicado de Ocesa indicaba que Morrissey había cancelado sus conciertos en México debido a que padecía “agotamiento extremo”.

A pesar de que el cantante lleva varias fechas canceladas de su gira por Canadá y Europa, el cantante ha mostrado señales de fatiga.

El último concierto de Morrissey fue en Los Ángeles a mediados de octubre y el cantante compartió un a foto de ese momento en Instagram.

La gira de Morrissey llegará a Buenos Aires el 8 de noviembre y hasta el momento, el cantante no ha cancelado la fecha.

Por lo pronto, los fans de Morrissey no están sorprendidos por la cancelación de sus conciertos en México, ya que es parte de su “personalidad”.