Maná interpretó “El Rey” en el medio tiempo del partido de México vs Inglaterra en el Estadio Ciudad de México y causó furor entre los asistentes.

El último partido del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México tuvo una breve presentación de Maná, quienes cantaron la icónica canción de “El Rey” de José Alfredop Jiménez.

El grupo originario de Guadalajara también formaron parte de la inauguración del Mundial 2026 donde cataron ‘Oye mi amor’.

Maná interpreta “El Rey” en el medio tiempo del México vs Inglaterra

Loa ánimos del Estadio Ciudad de México se encendieron en el medio tiempo del México vs Inglaterra, quienes cantaron “El Rey” mientras el marcador señalaba 2-1, a favor del equipo inglés.

El evento de medio tiempo se transmitió únicamente por la señal de Televisa y el show dividió opiniones en redes sociales.

"Maná":

Por su show durante el entretiempo del partido de México ante Inglaterra pic.twitter.com/Ga8du327Ve — ¿Por qué es Tendencia? Chile🇨🇱 (@pqtendencia_cl) July 6, 2026

Hubo quien celebró que se interpretara una canción tan representativa, mientras que otros expresaron que no les había gradado la interpretación de Maná.

La interpretación de Maná fue una combinación de ranchero con regué mientras el público seguía la canción.

Algunos usuarios de redes sociales se quejaron del registro vocal de Fher, ya que aseguran que no llegaba al tono de la canción.

Las redes sociales reaccionan ante la interpretación de Maná en el México vs Inglaterra

Como era de esperarse, usuarios de redes sociales reaccionaron al medio tiempo del México vs Inglaterra de Maná, donde algunos calificaron su breve intervención como “innecesaria”.

Otros halagaron la presentación de Maná, asegurando que habían agregado “ambiente” y había provocado que los asistentes al partido corearan la canción que es parte de la memoria colectiva de los mexicanos.