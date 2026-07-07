Juan Gabriel vuelve al cine: Mi Primer Bellas Artes llegará a Cinemex

Juan Gabriel estará de vuelta en el cine, luego de confirmarse que a las pantallas de Cinemex llegará el concierto Mi Primer Bellas Artes.

En esta nota te decimos todo lo que necesitas saber acerca de la exhibición de Mi Primer Bellas Artes de Juan Gabriel en las salas de Cinemex.

¿Cuándo se estrena Mi Primer Bellas Artes de Juan Gabriel en Cinemex?

Cinemex dio a conocer a través de sus redes sociales que llevará a cabo la proyección en sus pantallas del icónico concierto Mi Primer Bellas Artes de Juan Gabriel.

De acuerdo con la información, la fecha de estreno confirmada será el próximo 28 de agosto de 2026.

En caso de desees asistir y disfrutar de dicho concierto, podrás adquirir tus boletos en preventa a partir del 28 de julio de 2026.

Juan Gabriel ( Juan Gabriel Twitter @soyjuangabriel)

Precio de los boletos para Mi Primer Bellas Artes de Juan Gabriel en Cinemex

Hasta el momento, Cinemex no confirmó el costo de los boletos , aunque estos podrían rondar un precio aproximado de 250 pesos.

Esto toda vez que el costo podría variar de acuerdo con el tipo de sala y ciudad en donde se lleve a cabo la proyección de Mi Primer Bellas Artes de Juan Gabriel.

Se trata del concierto que Juan Gabriel llevó a cabo en el Palacio de Bellas Artes acompañado de la Orquesta Sinfónica Nacional en mayo de 1990, convirtiéndose así en el primer cantante de música popular mexicana en presentarse en dicho recinto.