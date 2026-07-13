El Mundial 2026 no solo dejó momentos memorables dentro de la cancha, también marcó tendencia en las plataformas de música, pues Spotify compartió un balance sobre los hábitos de escucha durante la Copa del Mundo 2026 y reveló cuáles fueron las canciones que acompañaron a millones de aficionados.

Entre los datos más destacados, Spotify señaló que “Hasta que te conocí”, de Juan Gabriel, se convirtió en el himno no oficial del torneo, mientras que clásicos como “El Rey”, de José Alfredo Jiménez, y “Oye mi amor”, de Maná, también registraron un importante repunte durante la competencia.

Spotify revela cuáles fueron las canciones que marcaron el Mundial 2026

De acuerdo con las cifras compartidas por Spotify, los aficionados crearon 3 mil 240 playlists inspiradas en el futbol y el Mundial 2026, reflejando el entusiasmo que despertó el torneo tanto dentro como fuera de los estadios.

Estos fueron los datos compartidos por Spotify sobre los hábitos de escucha durante el Mundial 2026:

Hasta que te conocí“, de Juan Gabriel, fue el himno no oficial del Mundial 2026

“El Rey”, de José Alfredo Jiménez, registró un importante incremento en reproducciones.

“Oye mi amor”, de Maná, también fue una de las canciones más escuchadas durante el torneo.

Los aficionados crearon 3 mil 240 playlists inspiradas en el futbol y el Mundial 2026.

Miles de listas de reproducción llevaron por nombre la frase “¿Y si sí?”, popularizada durante la competencia.

La frase “Aquí no es así” impulsó el resurgimiento de una canción lanzada en 1994, que volvió a sonar 30 años después.

Spotify revela datos durante Mundial 2026 en México (@PressPortmx / X)

Spotify destacó el impacto de frases que se viralizaron durante el Mundial 2026, como el popular “¿Y si sí?” dio nombre a miles de listas de reproducción creadas por los usuarios, mientras que la expresión “Aquí no es así” impulsó el regreso de una canción publicada en 1994, la cual volvió a ganar popularidad tres décadas después.

Los datos muestran cómo el Mundial 2026 trascendió el ámbito deportivo para convertirse en un fenómeno cultural que también influyó en los hábitos de escucha.

Con clásicos de la música mexicana y del rock en español como protagonistas, Spotify confirmó que el torneo dejó una banda sonora que seguirá acompañando a los aficionados mucho después del silbatazo final del Mundial 2026.