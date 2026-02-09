Arena CDMX confirma fecha en concierto para la gira El Gran Baile Tour de la banda mexicana Bronco.

Por lo que si no te quieres perder de ver a Bronco en concierto en la Arena CDMX , presta atención que te traemos todo lo que necesitas saber de fecha y boletos para El Gran Baile Tour:

Fecha: Sábado 5 de diciembre 2026

Hora: 9:00 de la noche

Telonero: Sin datos aún

Preventa con Banco Azteca: Del 11 al 13 de febrero 2026

Venta general y taquillas de la Arena CDMX: A partir del 14 de febrero

Boletera: Superboletos

Precio de boletos: Aún sin revelarse

Bronco (Superboletos )

El Gran Baile Tour de Bronco en la Arena CDMX

Bronco tendrá como sede la Arena CDMX para El Gran Baile Tour, su nuevo show en concierto que promete tener lo mejor de su música este 2026.

La distribución de lugares para El Gran Baile Tour de Bronco en la Arena CDMX es la siguientes:

VIP

Zona Elektra

Zona Boing

Zona Pepsi

Rojo

Amarillo

Zona Toyota

Zona Sabritas

Zona Mega

Zona Miniso

Azul

McCormick

Banco Azteca

SP Platino

SP Oro VL

SP Oro

SP Platino VL

Pits

Personas con discapacidad

Aqua

Morado

Celeste

Gris

Gris VL

Cafe VL

Cafe

Rosa VL

Rosa

Mapa Arena CDMX

Para los fans de Bronco la preventa de boletos tendrán hasta 6 meses sin intereses en Banco Azteca.

Si deseas acudir por tus boletos en taquilla a partir de la venta general, recuerda que la Arena CDMX es el recinto que se ubica en la Avenida de las Granjas número 800 colonia Santa Bárbara de la alcaldía Azcapotzalco en la Ciudad de México.

Para la llegada en transporte público a la Arena CDMX puedes usar las estación más cercana es la del Metro Ferrería / Arena Ciudad de México de la Línea 6.