Arena CDMX confirma fecha en concierto para la gira El Gran Baile Tour de la banda mexicana Bronco.
Por lo que si no te quieres perder de ver a Bronco en concierto en la Arena CDMX , presta atención que te traemos todo lo que necesitas saber de fecha y boletos para El Gran Baile Tour:
- Fecha: Sábado 5 de diciembre 2026
- Hora: 9:00 de la noche
- Telonero: Sin datos aún
- Preventa con Banco Azteca: Del 11 al 13 de febrero 2026
- Venta general y taquillas de la Arena CDMX: A partir del 14 de febrero
- Boletera: Superboletos
- Precio de boletos: Aún sin revelarse
El Gran Baile Tour de Bronco en la Arena CDMX
Bronco tendrá como sede la Arena CDMX para El Gran Baile Tour, su nuevo show en concierto que promete tener lo mejor de su música este 2026.
La distribución de lugares para El Gran Baile Tour de Bronco en la Arena CDMX es la siguientes:
- VIP
- Zona Elektra
- Zona Boing
- Zona Pepsi
- Rojo
- Amarillo
- Zona Toyota
- Zona Sabritas
- Zona Mega
- Zona Miniso
- Azul
- McCormick
- Banco Azteca
- SP Platino
- SP Oro VL
- SP Oro
- SP Platino VL
- Pits
- Personas con discapacidad
- Aqua
- Morado
- Celeste
- Gris
- Gris VL
- Cafe VL
- Cafe
- Rosa VL
- Rosa
Para los fans de Bronco la preventa de boletos tendrán hasta 6 meses sin intereses en Banco Azteca.
Si deseas acudir por tus boletos en taquilla a partir de la venta general, recuerda que la Arena CDMX es el recinto que se ubica en la Avenida de las Granjas número 800 colonia Santa Bárbara de la alcaldía Azcapotzalco en la Ciudad de México.
Para la llegada en transporte público a la Arena CDMX puedes usar las estación más cercana es la del Metro Ferrería / Arena Ciudad de México de la Línea 6.