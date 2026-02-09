La cantante mexicana del regional mexicano, Alicia Villarreal regresa al Auditorio Nacional en concierto.

Concierto Alicia Villarreal en Auditorio Nacional del cual te damos los detalles de fecha y venta de boletos para que no te la pierdas:

Fecha: Jueves 14 de mayo 2026

Hora: 8:30 de la noche

Telonero: Sin dato aún

Preventa Banamex: 12 de febrero 2026 a partir de las 11:00 de la mañana

Venta general y taquillas del Auditorio Nacional: 13 de febrero 2025 arrancando a las 11:00 am

Boletera: Ticketmaster

Precio de boletos: Aún sin revelarse

Alicia Villarreal (OCESA )

Alicia Villarreal llega con Bendita Locura al Auditorio Nacional

El regreso de la “güerita consentida”, Alicia Villarreal al Auditorio Nacional será con su gira de concierto Tour 2026 Bendita Locura.

Concierto que promete tener los mejores temas de Alicia Villarreal en el Auditorio Nacional para deleite de los fans.

La distribución de lugares para el concierto de Alicia Villarreal en el Auditorio Nacional será la siguiente:

VIP

Preferente B

Preferente C

Preferente D

Luneta A

Luneta B

Luneta C

Balcón A

Balcón B

Balcón C

Piso 1 A

Piso 1 B

Piso 1 C

Piso 1 D

Piso 2 A

Piso 2 B

Piso 2 C

Piso 2 D

Mapa ilustrativo del Auditorio Nacional (Captura de pantalla)

Si deseas adquirir tus boletos sin cargos, lo podrás hacer a partir de la venta general en las taquillas del Auditorio Nacional, recinto ubicado en Avenida Paseo de la Reforma número 50 de la colonia Polanco V Sección en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, CDMX.

Para mayor referencia, el Auditorio Nacional se encuentra a unos pasos de la estación Auditorio del Metro y Metrobús ambas son la Línea 7.