Se confirmó la presentación de Mitski en el Auditorio Nacional. Te damos el precio de boletos, fecha y preventa del concierto.
La cantante Mitski -de 35 años de edad- regresa a la CDMX para interpretar en vivo su nuevo álbum Nothing’s About to Happen to Me que llega en 2026.
Precio de boletos para el concierto de Mistski en el Auditorio Nacional
Por el momento, no se ha liberado el precio de boletos para ver en vivo a Mitski.
Sin embargo, se espera que las entradas tengan un costo de entre 850 a 2 mil 500 pesos.
Todo depende de las zonas que se seleccionen a la hora de comprar los boletos.
Fecha del concierto de Mistski en el Auditorio Nacional
La fecha y horario del concierto de Mitski en el Auditorio Nacional ya se revelaron:
- Fecha: lunes 23 de marzo 2026
- Inicio de concierto: 9:00 de la noche
- Invitada: La Zorra Zapata
- Duración: 2 horas aproximadamente
- Fin de concierto: 11:00 de la noche
Con casi 15 años de carrera, Mitski se ha consolidado como una de las cantantes de indie rock más populares.
Por ello, se tienen altas expectativas para su concierto en el Auditorio Nacional donde presentará a los fans su nueva producción musical.
¿Cuándo es la preventa para el concierto de Mitski en el Auditorio Nacional?
La preventa de boletos para el concierto de Mitski en el Auditorio Nacional será vía Ticketmaster de la siguiente manera:
- Preventa Banamex: jueves 12 de febrero de las 10:00 hasta las 11:59 de la mañana
- Venta General: viernes 13 de febrero a las 11:00 de la mañana
Las personas con tarjeta Banamex, en compras desde los 3 mil pesos, podrán diferir sus boletos en hasta tres meses sin intereses.