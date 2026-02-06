Se confirmó la presentación de Mitski en el Auditorio Nacional. Te damos el precio de boletos, fecha y preventa del concierto.

La cantante Mitski -de 35 años de edad- regresa a la CDMX para interpretar en vivo su nuevo álbum Nothing’s About to Happen to Me que llega en 2026.

Precio de boletos para el concierto de Mistski en el Auditorio Nacional

Por el momento, no se ha liberado el precio de boletos para ver en vivo a Mitski.

Sin embargo, se espera que las entradas tengan un costo de entre 850 a 2 mil 500 pesos.

Todo depende de las zonas que se seleccionen a la hora de comprar los boletos.

Mitski en el Auditorio Nacional (Mitski / Facebook)

Fecha del concierto de Mistski en el Auditorio Nacional

La fecha y horario del concierto de Mitski en el Auditorio Nacional ya se revelaron:

Fecha: lunes 23 de marzo 2026

Inicio de concierto: 9:00 de la noche

Invitada: La Zorra Zapata

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 11:00 de la noche

Con casi 15 años de carrera, Mitski se ha consolidado como una de las cantantes de indie rock más populares.

Por ello, se tienen altas expectativas para su concierto en el Auditorio Nacional donde presentará a los fans su nueva producción musical.

Mitski en el Auditorio Nacional (Mitski / Facebook)

¿Cuándo es la preventa para el concierto de Mitski en el Auditorio Nacional?

La preventa de boletos para el concierto de Mitski en el Auditorio Nacional será vía Ticketmaster de la siguiente manera:

Preventa Banamex: jueves 12 de febrero de las 10:00 hasta las 11:59 de la mañana

Venta General: viernes 13 de febrero a las 11:00 de la mañana

Las personas con tarjeta Banamex, en compras desde los 3 mil pesos, podrán diferir sus boletos en hasta tres meses sin intereses.