Luis Miguel no permite que su personal lo vea a los ojos, asegura una de sus empleadas (VIDEO)

El cantante Luis Miguel, prohíbe a sus empleados que lo miren directamente a los ojos, según expuso una de sus empleadas.

Fue durante una entrevista con Alex Larracilla, donde una ex colaboradora de Luis Miguel, de nombre Ana Villarin, compartió su pésima experiencia al trabajar con ‘El Sol’.

La joven, quien trabaja para una empresa ligada a Ocesa, reveló que no fue nada grato laborar en uno de los conciertos del intérprete, por su impuntualidad y absurdos requisitos.

“Cuando llegaba Luis Miguel, que aparte llegaba tardísimo, por eso siempre empezaban tarde los conciertos, nadie podía estar viéndolo” contó.

“Porque no le gustaba, entonces todos nos teníamos que voltear hacia la pared”, agregó.

Luis Miguel (Luis Miguel/Instagram)

Explicó que Luis Miguel les hizo firmar un contrato de confidencialidad, razón por la que no pudo compartir más detalles al respecto.

“Les puedo dar como, a grandes rasgos, pero detalles no, o sea, hasta tienes que firmar tu acuerdo de confidencialidad”, dijo.

“Casi ningún artista te hace firmar eso, así que desde ahí, red flags, pero te digo era mi primer trabajo, yo no sabía que no era lo normal”, añadió para concluir.

Sin embargo, no todo fue malo; aseguró que el grupo con el que más le ha gustado trabajar, ha sido con Arctic Monkeys, no solo por tratarse de su banda favorita, también por el buen trato que recibió de parte de sus integrantes.

Luis Miguel (Agencia México)

¿Quién es Ana Villarin, ex colaboradora de Luis Miguel que asegura, no se le puede ver fijamente?

Ana Villarin, ex trabajadora de Luis Miguel, es una mexicana de 23 años.

La joven comenzó a laborar para una empresa ligada a Ocesa, hace 3 años y actualmente, también se dedica a crear contenido para TikTok.

A través de dicha plataforma, comparte su experiencia, trabajando con artistas de la talla de Luis Miguel.

La ahora influencer, tiene un blog de nombre ‘Cinepremiere’, además de escribir para otros portales de deportes y la Fórmula 1.

La ex empleada de Luis Miguel, también ha trabajado para grandes artistas, tal como Roger Waters, The National, The Weeknd y Years and Years, de quienes ha hablado a través de sus redes sociales.