Luis Miguel y Aracely Arámbula: Arturo Carmona revela cómo se lleva con su ex. Tras sus polémicas declaraciones entorno a su relación el famoso dejó en claro que la actriz no se enojó.

En entrevista con varios medios Arturo Carmona señaló que habló con Aracely Arámbula, pero no hubo problema ya que conservan una gran relación.

Sobre los comentarios que hizo en torno a que fue la figura paterna de los hijos de Aracely Arámbula, Arturo Carmona destacó que nunca quiso suplir a Luis Miguel como su padre.

Arturo Carmona (@arturo.carmona)

Arturo Carmona revela que habló con Aracely Arámbula sobre sus declaraciones de Luis Miguel

Arturo Carmona causó gran controversia luego de que en una entrevista reveló que terminó su relación con Aracely Arámbula por culpa de Luis Miguel.

Sus comentarios generaron gran polémica, sin embargo Arturo Carmona confesó que Aracely Arámbula no se enojó ya que tuvo la oportunidad de hablar con ella para relatarle lo sucedido.

En el video compartido por el periodista Edén Dorantes, Arturo Carmona destacó que siempre ha mantenido el contacto con Aracely Arámbula después de que su relación llegó a su fin.

“Siempre he tenido contacto con ella, somos amigos desde ya hace muchos años, después de aquel momento que vivimos juntos, seguimos siendo amigos, estando al pendiente de nuestras familias, tenemos una verdadera amistad” Arturo Carmona

Al ser cuestionado sobre si Aracely Arámbula se había molestado por sus comentarios sobre Luis Miguel, Arturo Carmona destacó que no ya que no tenia los motivos porque no dijo nada malo.

“No absolutamente nada malo, no tenía porque enojarse tampoco, de hecho lo platicamos, al final tenemos comunicación, somos amigos. El respeto es reciproco, no hubo molestia alguna” Arturo Carmona

Arturo Carmona puntualizó que no le avisó a Aracely Arámbula, pero platicaron sobre sus declaraciones y destacó que al final de cuentas no dijo nada que no fuera verdad.

Arturo Carmona revela que no quiso suplir a Luis Miguel como padre

Los reporteros también cuestionaron a Arturo Carmona sobre su declaración de que él había sido la figura paterna de los hijos de Aracely Arámbula.

Arturo Carmona destacó que sus declaraciones fueron sacadas de contexto, pues es normal que cuando un hombre tiene una pareja con hijos, él se vuelve la figura paterna.

“Cuando uno tiene una pareja que tiene hijos, tú eres la figura paterna, no es que estes supliendo a su papá, su papá siempre va a existir” Arturo Carmona

En el video Arturo Carmona puntualizó que entiende la situación de Luis Miguel, ya que él también tiene una hija que cuenta con otra figura paterna.

“Te lo digo yo que mi hija vive en un hogar donde hay una figura paterna que no soy yo, que es el esposo de su mamá. Por eso yo lo entiendo así” Arturo Carmona

Arturo Carmona puntualizó que son las mujeres las que hacen participe a la pareja con sus hijos, pero destacó que nunca para suplir al papá.

Antes de finalizar su entrevista, Arturo Carmona destacó que aplaude a las mujeres que permiten que sus hijos vean a su papá, porque hay ocasiones que los menores son utilizados para atacar a la otra parte.

Luis Miguel y Aracely Arámbula (Agencia México)

Luis Miguel y Aracely Arámbula: Arturo Carmona lo culpa de ser tercero en discordia

En entrevista con el conductor Fernando Lozano, Arturo Carmona confesó que terminó su relación con Aracely Arámbula por Luis Miguel.

“Sí, fuimos pareja, fuimos novios… Hacemos ‘Perfume de gardenia’, ella es Gardenia, yo soy el villano de la historia, convivimos y mucho, muy padre y nos veíamos muy seguido, prácticamente todos los días, tenía una relación muy bonita con los niños” Arturo Carmona

Arturo Carmona destacó que la convivencia con los hijos de Aracely Arámbula fue tal que incluso se considera que fue su figura paterna.

“Los niños y yo tuvimos un vínculo muy bonito… convivíamos. Me atrevo a decir que llegué a ser el papá de esos niños en ese tiempo” Arturo Carmona

Durante su conversación, Arturo Carmona confesó que por culpa de Luis Miguel terminó su relación, ya que no le parecían algunas cosas como que se quedará en la casa cuando iba a visitar a sus hijos.