Issabela Camil revela que regresó un anillo de compromiso ¿fue a Luis Miguel? La actriz fue cuestionada sobre la controversia que se ha generado por el fin de la relación entre Belinda y Christian Nodal.

En entrevista con varios medios Issabela Camil fue cuestionada sobre la situación que está viendo Belinda, luego de que trabajaron juntas en ‘Mujeres Asesinas’.

Aunque no quiso hablar sobre la ruptura de Belinda y Christian Nodal, Issabela Camil se mostró muy emocionada sobre la bioserie de Vicente Fernández, la cual estará protagonizada por Jaime Camil.

Tras su ruptura con Christian Nodal, Belinda ha recibido un sinfín de ataques en las redes sociales. Es por ello por lo que famosas como Maribel Guardia han salido en su defensa.

Después de que interpretará a su mamá en ‘Mujeres Asesinas’, Issabela Camil fue cuestionada sobre la situación que se encuentra viviendo Belinda tras el fin de su compromiso con Christian Nodal.

De manera contundente, Issabela Camil destacó que no tenía nada que opinar ya que no tenía contacto con Belinda desde hace mucho tiempo.

En el video compartido por el periodista Edén Dorantes, Issabela Camil puntualizó que desconoce la relación de Christian Nodal y Belinda por lo que no podría hablar al respecto.

“No sé esas cosas de ella, no tengo idea no sé que pasa en su relación, no la sigo, no tengo nada que decir”

Issabela Camil