Tony Starr, mamá de Issabela Camil y viuda de Jaime Camil Garza, envió un mensaje a Luis Miguel durante un encuentro con la prensa.

Recordemos que Luis Miguel tenía una gran amistad con el empresario, padrastro de Issabela Camil.

Fue tras cuestionarla sobre el pésame de Luis Miguel por la muerte de Jaime Camil Garza, cuando se pronunció al respecto.

Cabe señalar que el padre de Issabela Camil, murió a causa de un problema vesicular el pasado 6 de diciembre de 2020.

Sin embargo, Tony Starr explicó que no ha tenido contacto con el cantante en los últimos meses.

Jaime Camil Garza. (Especial)

“No he hablado con él, pero ojalá que cuando él se desocupara, ojalá que nos reunamos, a platicar de los años que hemos pasado juntos”, dijo la mamá de Issabela Camil.

Por otro lado, señaló que no le tiene rencor a Luis Miguel, pese a que no se comunicó con su familia, tras la muerte del empresario.

“Claro que no, la vida es lo que es, no se puede culpar, no se puede juzgar, cada quien hace lo que es correcto para ellos”, expresó la mamá de Issabela Camil.

“Y hay que dejarlo fluir, si no pasas todo tu tiempo en la negatividad”, agregó.

Por otro lado, la mamá de Issabela Camil, aprovechó para reconocer el gran papel que Jaime Camil está haciendo.

Jaime Camil como Vicente Fernández (Jaime Camil / Twitter @jamilcamil)

Cabe recordar que el actor personificará a Vicente Fernández en la bioserie de Netflix.

“¡Qué difícil!, ¡qué papel está haciendo!, ¡me impresiona!, Jaime tiene mucho talento, mucho empeño, trabaja como loco”, expresó.

Asimismo, la madre de Issabela Camil se expresó sorprendida al respecto.

“Está logrando algo fuera de lo común. Hasta yo me sorprendí, impresionante, excelente, y trabaja 16 horas diario. Lo hace increíble, a Jaime siempre le gustó la cantada, pero para este papel él ha practicado nota por nota, volumen por volumen, respiración. Su voz no es idéntica, pero es muy parecida y de una calidad excepcional”, Tony Starr

La relación entre Luis Miguel y la familia de Issabela Camil

En la bioserie de Luis Miguel, se reveló, que cuando el cantante enfrentaba problemas con Hacienda, el papá de Issabela Camil fue quien lo apoyó.

Según reveló la serie de Netflix, el empresario le prestó 10 millones de dólares para terminar con la deuda.

Sin embargo, con el tiempo se distanciaron, debido a la relación sentimental que Luis Miguel tuvo con Issabela Camil, pues, el interés de Luis Miguel con Issabela Canul, aparentemente no le agradó al empresario..