La cantante y compositora estadounidense LP regresa a México con un concierto en el Auditorio Nacional de la CDMX.

Así que fans de LP ya les tenemos lo que sabemos de los detalles de fecha y boletos para el regresó a México de LP en el Auditorio Nacional:

Fecha: Domingo 22 de noviembre 2026

Sede: Auditorio Nacional de la Ciudad de México, CDMX

Hora: 7:00 de la noche

Telonero: Sin detalles aún

Preventa Banamex: 26 de mayo 2026 a las 10:00 de la mañana

Venta general y taquillas del Auditorio Nacional: 27 de mayo a las 10 am

Boletera: Ticketmaster

Precio de boletos: Aún sin revelarse

LP regresa a México con concierto en el Auditorio Nacional: fecha y boletos (OCESA)

LP regresa a México para el 10 aniversario de “Lost on You”

El Auditorio Nacional será la sede para el concierto de LP en su regreso a México para el 10.º aniversario de su icónico álbum “Lost on You”.

Por lo que LP promete un concierto inolvidable en el Auditorio Nacional, pues estará tocando dos sets de música nueva y sus grandes éxitos.

Para los fans, la preventa de boletos tendrá 3 meses sin intereses en compras mayores de 3 mil pesos con tarjetas Banamex.

Si deseas acudir por tus boletos sin cargos, lo podrás hacer a partir de la venta general en las taquillas del Auditorio Nacional, mismo recinto ubicado en Avenida Paseo de la Reforma número 50 de la colonia Polanco V Sección en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, CDMX.

Para tu llegada, la vía más sencilla es por los servicios de transporte público del Metro y Metrobús, la estación más cercana al Auditorio Nacional es Auditorio para ambos servicios.