Tove Lo alista un concierto en CDMX como parte de su gira Estrus Tour. La cita con los fans es el 1 de octubre y los boletos contarán con tres fases de venta:

Venta a Fans: lunes 18 de mayo a la 1:00 p.m.

Preventa Banamex: martes 19 de mayo a las 10:00 a.m.

Venta General: miércoles 20 de mayo a las 10:00 a.m.

Boletera: Ticketmaster

Para tarjetahabientes Banamex la opción de pago es de hasta 3 meses sin intereses a partir de compras de 3 mil pesos.

Precio de boletos para el concierto de Tove Lo en el Pepsi Center

Los precios anunciados para el concierto de Tove Lo ya incluyen los cargos por servicio para el Pepsi Center. Estas son las zonas disponibles:

Banamex VIP: 1,860 pesos

Box Superior: 1,550 pesos

Discapacitados: 1,550 pesos

General: 1,190.40 pesos

Sección C: 1,190.40 pesos

Tove Lo en el Pepsi Center (Ocesa Total)

Paquetes VIP de Tove Lo para fans

Ticketmaster ha liberado lo que incluirán los paquetes VIP que podrán adquiriri fans de Tove Lo para el concierto del Pepsi Center:

VIP 1: Tove Lo signed first entry package (General):

Un boleto de admisión general de pie

Acceso prioritario al inmueble

Una impresión exclusiva del tour VIP firmado por Tove Lo

Un artículo de mercancía especialmente seleccionado de Tove Lo

Un laminado conmemorativo VIP

Acceso prioritario a compra de mercancía oficial

VIP 2: Tove Lo signed first entry package (Asiento Premium):

Un asiento reservado premium

Acceso prioritario al inmueble

Una impresión exclusiva del tour VIP firmado por Tove Lo

Un artículo de mercancía especialmente seleccionado de Tove Lo

Un laminado conmemorativo VIP

Acceso prioritario a compra de mercancía oficial

Cada paquete tiene un costo de 5,103.75 pesos con cargos . La experiencia no incluye Meet & Greet ni convivencia con la artista.