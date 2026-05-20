Tove Lo alista un concierto en CDMX como parte de su gira Estrus Tour. La cita con los fans es el 1 de octubre y los boletos contarán con tres fases de venta:
- Venta a Fans: lunes 18 de mayo a la 1:00 p.m.
- Preventa Banamex: martes 19 de mayo a las 10:00 a.m.
- Venta General: miércoles 20 de mayo a las 10:00 a.m.
- Boletera: Ticketmaster
Para tarjetahabientes Banamex la opción de pago es de hasta 3 meses sin intereses a partir de compras de 3 mil pesos.
Precio de boletos para el concierto de Tove Lo en el Pepsi Center
Los precios anunciados para el concierto de Tove Lo ya incluyen los cargos por servicio para el Pepsi Center. Estas son las zonas disponibles:
- Banamex VIP: 1,860 pesos
- Box Superior: 1,550 pesos
- Discapacitados: 1,550 pesos
- General: 1,190.40 pesos
- Sección C: 1,190.40 pesos
Paquetes VIP de Tove Lo para fans
Ticketmaster ha liberado lo que incluirán los paquetes VIP que podrán adquiriri fans de Tove Lo para el concierto del Pepsi Center:
VIP 1: Tove Lo signed first entry package (General):
- Un boleto de admisión general de pie
- Acceso prioritario al inmueble
- Una impresión exclusiva del tour VIP firmado por Tove Lo
- Un artículo de mercancía especialmente seleccionado de Tove Lo
- Un laminado conmemorativo VIP
- Acceso prioritario a compra de mercancía oficial
VIP 2: Tove Lo signed first entry package (Asiento Premium):
- Un asiento reservado premium
- Acceso prioritario al inmueble
- Una impresión exclusiva del tour VIP firmado por Tove Lo
- Un artículo de mercancía especialmente seleccionado de Tove Lo
- Un laminado conmemorativo VIP
- Acceso prioritario a compra de mercancía oficial
Cada paquete tiene un costo de 5,103.75 pesos con cargos. La experiencia no incluye Meet & Greet ni convivencia con la artista.