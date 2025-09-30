Lola Young cancela shows en México y globalmente tras sufrir desmayo

La cantante y compositora británica de 24 años de edad, Lola Young ha cancelado sus shows en México y de manera globalmente, tras sufrir desmayo.

“Me duele decir que tengo que cancelar todo en el futuro previsible. Gracias por todo amor y apoyo. Lamento realmente dejar caer a alguien que compró un boleto para verme, me duele más de lo que sabes”. Lola Young

En el comunicado publicado en sus redes sociales, la cantante Lola Young explicó que la razones para cancelar su gira debe a que necesita estar mejor:

“Espero de verdad que me den una segunda oportunidad cuando haya tenido tiempo de trabajar en mí misma y volver con más fuerza”. Lola Young

Dicha decisión de Lola Young llega luego del desmayo que sufrió en el escenario del Forest Hills Stadium, dentro del festival All Things Go, en Nueva York, el pasado sábado 27 de septiembre de 2025.

Lola Young tenía previsto presentarse en concierto para México en el festival Corona Capital 2025 de noviembre próximo.

Asimismo, las demás fechas canceladas de 2025 de Lola Young estaban programadas para conciertos en su natal Reino Unido:

Manchester

Birmingham

Liverpool

Edimburgo

Newcastle

Londres

Así como la gira por norteamericana con 17 fechas, programadas entre el 1° de noviembre en Toronto, Canadá y el 6 de diciembre en el Hollywood Palladium de Los Ángeles, California, Estados Unidos.

Mientras que las fechas de Lola Young para 2026 se tenían conciertos en Europa, incluido el famoso festival Primavera Sound de España.

¿Qué le pasa a Lola Young? Tras desmayo y cancelación de gira su salud preocupa

La salud de la cantante británica Lola Young preocupa, sin embargo, esta no es desconocida entre sus fans.

Ya que desde siempre Lola Young se ha mostrado abierta para hablar públicamente y hasta en sus composiciones, de su salud mental.

Pues basta recordar que fue la propia Lola Young quien en 2022 reconoció sufrir un trastorno esquizoafectivo, el cual le fue diagnosticado cuando tenía solo 17 años de edad, mismo del que contó trata con meditación.

Asimismo, Lola Young también tiene trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) grave, del cual ha hablado sobre cómo le afecta en su vida diaria y hasta creativa.

En este sentido, pese a que Lola Young no precisó los detalles ante su pausa musical, se dice que esta habría sido sobre todo por el entorno de alto estrés que puede general realizar una gira.