Tras desmayarse en el escenario de un festival en Nueva York, Lola Young canceló su gira musical, por lo que no vendrá a México como tenía previsto.

“Me ausentaré por un tiempo”, indicó Lola Young a través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram.

La cantante vendría a México como parte del lineup del Corona Capital 2025, pero ¿quién es ella?

¿Quién es Lola Young?

Lola Emily Mary Young, mejor conocida como Lola Young, es una cantante y compositora británica que alcanzó la fama en 2024 tras el lanzamiento de su canción Messy.

Lola Young (@lolayounggg / Instagram)

¿Qué edad tiene Lola Young?

Lola Young nació en Londres, Inglaterra, el 4 de enero de 2001, por lo que actualmente tiene 24 años de edad.

¿Quién es el esposo de Lola Young?

Se desconoce el estado civil de Lola Young, quien en mayo de 2025 se declaró públicamente bisexual.

¿Qué signo zodiacal es Lola Young?

A Lola Young la rige el signo zodiacal de Capricornio.

Lola Young (@lolayounggg / Instagram)

¿Cuánto hijos tiene Lola Young?

Se sabe que Lola Young no tiene hijos.

¿Qué estudió Lola Young?

A temprana edad, a Lola Young se le despertó el interés por la música, por lo que a sus seis años tomó clases de guitarra, piano y canto.

Cuatro años después comenzó a escribir sus primeros temas.

Decidida a ser parte de la industria musical estudió en la escuela de artes escénicas BRIT School, de donde se graduó en 2018.

¿En qué ha trabajado Lola Young?

En 2019, Lola Young se unió a Island Records, sello discográfico con el que lanzó su canción debut 6 Feet Under, así como los EP’s: Intro y Renaissance.

La pandemia por Covid-19 no pausó su carrera, por el contrario, aprovechó las plataformas digitales para lanzar su sencillo Woman.

Lola Young (@lolayounggg / Instagram)

En 2021 interpretó Together in Electric Dreams para el anuncio navideño de una tienda departamental.

Entre sus sencillos más reconocidos destacan:

Pick Me Up

Woman

Bad Tattoo

Fake

So Sorry

Annabel’s House

Money

Wish You Were Dead

Fuck

Big Brown Eyes

Messy

Su música ha sido reconocida en:

Premios Bit

BBC

Nickelodeon Kid’s Choice Awards, entre otros

Lola Young cancela show en México tras sufrir desmayo

El pasado 27 de septiembre, Lola Young se desmayó en el escenario del Forest Hills Stadium, dentro del festival All Things Go, en Nueva York.

Por lo que mediante un comunicado, Lola Young anunció la cancelación de su gira musical, la cual incluía una parada en México.

“Me duele decir que tengo que cancelar todo en el futuro previsible. Gracias por todo amor y apoyo. Lamento realmente dejar caer a alguien que compró un boleto para verme, me duele más de lo que sabes” Lola Young

Informando que el público puede solicitar el reembolso de sus boletos, la cantante prometió regresar a los escenarios cuando se sienta más fuerte.

Cabe señalar que Lola Young se presentaría el próximo mes de noviembre en el Corona Capital.

La decisión generó preocupación entre sus fans; sin embargo, los mismos aplauden la pausa que hará la cantante británica.

Y es que en 2022, la propia reconoció sufrir un trastorno esquizoafectivo y déficit de atención con hiperactividad (TDAH) grave.

Por lo que se cree que su desmayo está relacionado con el alto nivel de estrés que pudo ocasionarle la gira.