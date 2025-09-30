El músico de R&B de 37 años de edad, Jesse Baez llegará a México con concierto en el Teatro Metropólitan.

Concierto de Jesse Baez del que te tenemos los detalles de preventa, fecha y boletos para que no te pierdas de verlo en vivo.

Boletos, preventa y fecha para el concierto de Jesse Baez en el Teatro Metropólitan

El Teatro Metropólitan recibirá en concierto la música del cantante Jesse Baez, por lo que si deseas asistir a continuación todo lo que debes saber de boletos, preventa y fecha:

Fecha: 6 de febrero 2026

Hora: 8:30 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Preventa de boletos Banamex: 2 de octubre a las 11:00 de la mañana

Venta general y taquillas del Teatro Metropólitan: partir del 3 de octubre a las 11:00 am

Precio de boletos: Sin revelarse costo

Boletera: Ticketmaster

¡El Metropólitan se prepara para recibir a Jesse Baez este 6 de febrero! 🔥💥#PreventaBanamex: 2 de octubre.

Jesse Baez regresa a México con concierto en el Teatro Metropólitan

El cantante Jesse Baez estará de regreso a México en 2026 con concierto en el Teatro Metropólitan.

Concierto de Jesse Baez en el Teatro Metropólitan que forma parte de la gira 2026 del cantante de R&B.

Para los fans la preventa de boletos Banamex tendrá beneficios de 3 meses sin intereses en compras mayores de 3 mil pesos.

Pese a desconocerse los precios de boletos, ya se conoce la distribución de localidades para el concierto de Jesse Baez en el Teatro Metropólitan, siendo de la siguiente forma:

Preferente A

Preferente AA

Preferente B

Preferente BB

Balcón C

Balcón D

Balcón E

Personas con discapacidad

Si deseas acudir por tus boletos en taquillas con la venta general, recuerda que el Teatro Metropólitan está ubicado en avenida Independencia número 90 de la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, CDMX.

Las opciones en el transporte público de la CDMX son Metro y Metrobús bajando en las estaciones Juárez o Hidalgo en ambos servicios.