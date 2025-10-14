Joji, el youtuber japonés que se lanzó como cantante en 2022, ha lanzado una nueva canción titulada Pixelated Kisses, por lo que te damos la letra en español y qué significa.

George Miller mejor conocido como Joji de 31 años de edad, fue el creador del Harlem Shake en 2013 y ahora la está rompiendo en redes sociales al lanzar una nueva canción tras tres años de silencio.

Letra en español de Pixelated Kisses, nueva canción de Joji

Pixelated Kisses es el nombre de la nueva canción de Joji, marcando así su regreso tras tres años de ausencia.

Por lo que te dejamos la letra en español de Pixelated Kisses, la nueva canción de Joji que marca su regreso a la música:

Los besos pixelados me están volviendo loco

Replica este momento a un millón de millas de distancia

Esperando la señal, bebé, no hagas ningún ruido

Si no oyes de mi, todos los satélites están caídos

Sí, están jodidamente caídos

Cayendo por la atmósfera ahora mismo

Bebé, ¿De verdad estás deprimida?

Bebé, ¿De verdad estás deprimida? (Ooh-ooh-ooh-ooh)

Los besos pixelados me están volviendo loco

Replica este momento a un millón de millas de distancia

Esperando la señal, bebé, no hagas ningún ruido

Si nunca oyes de mi, todos los satélites están caídos

Sí, están jodidamente caídos

Cayendo por la atmósfera ahora mismo

Bebé, ¿De verdad estás deprimida?

Bebé, ¿De verdad estás deprimida? (Ooh-ooh-ooh-ooh)

¿Quién es Joji, el cantante japonés que reaparece con Pixelated Kisses?

Joji es un youtuber de origen japonés-australiano y a quien se le atribuye la creación del trend Harlem Shake en 2013; en 2022 se lanzó como cantante.

En ese entonces, Joji se convirtió en un referente del lo-fi y R&B y tras ausentarse tras casi tres años, Joji lanzó el pasado 13 de octubre su nuevo sencillo Pixelated Kisses.

Siendo Pixelated Kisses es su primera canción desde el lanzamiento de tercer álbum SMITHEREENS en 2022, canción que contrasta con esta última producción.