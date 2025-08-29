La colaboración de Carin León de 36 años de edad, con Kacey Musgraves Lost In Translation se estrenó y nosotros te compartimos de qué habla la canción que ya tiene video en YouTube.

Con un video en YouTube que tiene el audio oficial de Lost In Translation, fue que Carin León debutó su colaboración con Kacey Musgraves que pocos conocían.

¿De qué habla Lost In Translation de Carin León con Kacey Musgraves?

Las colaboraciones internacionales de Carin León siguen y ahora tocó el turno de Lost In Translation con Kacey Musgraves.

Lost In Translation habla de dos personas que se encuentran en un bar y entre dos idiomas deciden olvidar la traducción y seguir la conversación con las manos.

Esta canción contiene versos escritos en inglés y español, siendo que su autoría corresponde a:

Amy Allen

Kacey Musgraves

Oscar Armando Díaz de León (Carin León)

Shane McAnally

Letra completa en español de Lost In Translation, canción de Carin León con Kacey Musgraves

Aquí la letra completa en español de Lost In Translation de Carin León y Kacey Musgraves:

“Solo se fue, tomé uno, luego tomé dos más

Nunca había estado en este pueblo ni en este bar

Ahora dices algo que no entiendo

¿Quizás deberíamos hablar con las manos?

Perdámonos en la traducción

Olvídate de la pronunciación

¿Cómo se dice?

Te vienes a casa conmigo

Cariño, estoy tan perdido en lo que dices

Un beso es lo mismo en todos los idiomas

No digas ni una palabra

Porque sé exactamente a qué te refieres

Yo te quiero, yo te quiero, yo

Robarte un pedacito de corazón

Esta noche me duermo casado

Solo por esta noche

No me importa lo que dices, no

Solo sé que te vas conmigo hoy

Y que el mundo se vaya al carajo

A lo que sea contigo yo jalo

Solo se fue, tomé uno, ahora he tenido como cuatro

Nunca había estado en este pueblo ni en este bar

¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres?

Lo que necesitas

Oh, es un placer conocerte

Perdámonos en la traducción

Olvídate de la pronunciación

¿Cómo se dice?

Te vienes a casa conmigo

Cariño, estoy tan perdido en lo que dices

Un beso es lo mismo en todos los idiomas

No digas ni una palabra

Porque sé exactamente a qué te refieres

Y no te quiero, no te quiero yo

Robarte un pedacito de corazón

Esta noche me duermo casado

Solo por esta noche

No te quiero, no te quiero yo

Robarte un pedacito de corazón

Uh, yeah, yeah

Mmm-mmm, it sounds so nice

Y no te quiero, no te quiero yo

Robarte un pedacito de corazón

Se hace tarde, pero no me importa.

No, no te quiero robarte un pedacito.

Paguemos la cuenta y salgamos de aquí.

De tu corazón, no.

Dime más.

No quiero, no, no quiero, cariño.

Dilo otra vez.

Que quieres ser mi hombre.

No, no te quiero, no te quiero robarte un pedacito de tu maldito corazón, no".