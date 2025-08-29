La colaboración de Carin León de 36 años de edad, con Kacey Musgraves Lost In Translation se estrenó y nosotros te compartimos de qué habla la canción que ya tiene video en YouTube.
Con un video en YouTube que tiene el audio oficial de Lost In Translation, fue que Carin León debutó su colaboración con Kacey Musgraves que pocos conocían.
¿De qué habla Lost In Translation de Carin León con Kacey Musgraves?
Las colaboraciones internacionales de Carin León siguen y ahora tocó el turno de Lost In Translation con Kacey Musgraves.
Lost In Translation habla de dos personas que se encuentran en un bar y entre dos idiomas deciden olvidar la traducción y seguir la conversación con las manos.
Esta canción contiene versos escritos en inglés y español, siendo que su autoría corresponde a:
- Amy Allen
- Kacey Musgraves
- Oscar Armando Díaz de León (Carin León)
- Shane McAnally
Letra completa en español de Lost In Translation, canción de Carin León con Kacey Musgraves
Aquí la letra completa en español de Lost In Translation de Carin León y Kacey Musgraves:
“Solo se fue, tomé uno, luego tomé dos más
Nunca había estado en este pueblo ni en este bar
Ahora dices algo que no entiendo
¿Quizás deberíamos hablar con las manos?
Perdámonos en la traducción
Olvídate de la pronunciación
¿Cómo se dice?
Te vienes a casa conmigo
Cariño, estoy tan perdido en lo que dices
Un beso es lo mismo en todos los idiomas
No digas ni una palabra
Porque sé exactamente a qué te refieres
Yo te quiero, yo te quiero, yo
Robarte un pedacito de corazón
Esta noche me duermo casado
Solo por esta noche
No me importa lo que dices, no
Solo sé que te vas conmigo hoy
Y que el mundo se vaya al carajo
A lo que sea contigo yo jalo
Solo se fue, tomé uno, ahora he tenido como cuatro
Nunca había estado en este pueblo ni en este bar
¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres?
Lo que necesitas
Oh, es un placer conocerte
Perdámonos en la traducción
Olvídate de la pronunciación
¿Cómo se dice?
Te vienes a casa conmigo
Cariño, estoy tan perdido en lo que dices
Un beso es lo mismo en todos los idiomas
No digas ni una palabra
Porque sé exactamente a qué te refieres
Y no te quiero, no te quiero yo
Robarte un pedacito de corazón
Esta noche me duermo casado
Solo por esta noche
No te quiero, no te quiero yo
Robarte un pedacito de corazón
Uh, yeah, yeah
Mmm-mmm, it sounds so nice
Y no te quiero, no te quiero yo
Robarte un pedacito de corazón
Se hace tarde, pero no me importa.
No, no te quiero robarte un pedacito.
Paguemos la cuenta y salgamos de aquí.
De tu corazón, no.
Dime más.
No quiero, no, no quiero, cariño.
Dilo otra vez.
Que quieres ser mi hombre.
No, no te quiero, no te quiero robarte un pedacito de tu maldito corazón, no".