Si eres fan de K-Pop Demon Hunters y estás por regresar a clases, te gustarán estas etiquetas escolares inspiradas en la película animada de Netflix.

En total, tenemos 3 plantillas de etiquetas escolares de K-Pop Demon Hunters para que las coloques en cualquier cuaderno o libro.

Etiquetas escolares de K-Pop Demon Hunters para imprimir

Estas son las 3 plantillas de etiquetas escolares de K-Pop Demon Hunters para imprimir para el regreso a clases:

Etiquetas escolares de K-Pop Demon Hunters del grupo Etiquetas escolares de K-Pop Demon Hunters de personajes Etiquetas escolares de K-Pop Demon Hunters generales

Etiquetas escolares de K-Pop Demon Hunters del grupo

La primera plantilla que tenemos son las etiquetas escolares de K-Pop Demon Hunters del grupo, que tiene un curioso diseño de lápiz.

En sí son dos etiquetas que recrean un lápiz de color, con una cinta casi en la punta, donde puedes poner tu nombre y materia en tu libro o cuaderno.

Además en la parte de la goma tienen un par de dibujos del grupo en su forma “chibi”.

Etiquetas escolares de K-Pop Demon Hunters del grupo (Pinterest)

Etiquetas escolares de K-Pop Demon Hunters de personajes

Después está la plantilla de las etiquetas escolares de K-Pop Demon Hunters de personajes, o más bien de uno de los personajes.

Son casi iguales a las anteriores, con forma de lápiz, solo que aquí una trae la imagen en “chibi” de las chicas protagonistas, mientras que la otra trae a Rumi.

Destaca que la apariencia de esta no es chibi, se trata de la versión “normal” de la joven cazadora de demonios.

Etiquetas escolares de K-Pop Demon Hunters de personajes (Pinterest)

Etiquetas escolares de K-Pop Demon Hunters generales

Ahora tenemos las etiquetas escolares de K-Pop Demon Hunters generales, que es donde hace un poco de trampa con estas plantillas.

Pues se trata de una hoja completa con 10 etiquetas diferentes, que tiene imágenes del grupo, de las protagonistas y de los villanos.

Además de un espacio donde se pueden poner los datos de niños y niñas, como su nombre, materia y grado escolar.