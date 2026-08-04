Joan Grande expresó apoyo a su hija, Ariana Grande, quien nuevamente se enfrenta al escrutinio público por su aspecto físico.

Vía redes sociales, la empresaria y directora ejecutiva, de 69 años, dio palabras de aliento a Ariana Grande, de 33 años.

“Eres magnífica”, le recordó su madre y agregó: “¡Este vídeo es increíble! ¡Me encanta y te quiero aún más!”

Joan Grande expresa su apoyo a Ariana Grande (@arianagrande / Instagram)

Las palabras llegaron tras el lanzamiento del octavo álbum de estudio de la cantante, titulado “Petal”, mismo que se acompañó del material audiovisual del sencillo del mismo nombre.

Las críticas no tardaron en llegar. Gente se dijo preocupada por la salud de la cantante, quien luce extremadamente delgada.

Ariana Grande explica el porqué de su retiro temporal

Durante su concierto en Chicago, Illinois, Ariana Grande le aseguró a sus fans haber tomado con calma y con plena convicción la decisión de retirarse temporalmente de la vida pública.

Negó que la negatividad la esté perjudicando y aclaró que su decisión se debe primordialmente a que necesita un descanso.

“Escuché que mis fans estaban preocupados porque la negatividad me estaba perjudicando, pero debo decirles que es todo lo contrario. No se trata de eso. Solo quiero ser muy, muy clara. Varias cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. A veces es necesario establecer límites. Los seres humanos necesitamos un descanso” Ariana Grande

Finalmente, prometió que las críticas no afectarán su realidad y mucho menos acabarán con sus ganas de seguir creando junto a las personas que ama y para su público querido.

“Necesito salir y diferenciar eso de mi verdad para todos ustedes, porque los amo y esta gira ha sido la experiencia más sanadora, hermosa, correctiva, magnífica y especial de mi vida”, agregó. Ariana Grande

Ariana Grande se tomará un descanso tras concluir su gira Eternal Sunshine Tour, la cual llegará a su fin tras una serie de conciertos en el O2 Arena de Londres, el 1 de septiembre.