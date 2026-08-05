La familia y el equipo de Perez Hilton cuyo nombre real es Mario Armando Lavandeira Jr. emitieron un comunicado para informar sobre el estado de salud del bloguero estadounidense, luego de que fuera hospitalizado tras un incidente que generó preocupación entre sus seguidores.

“Muchos de ustedes se han puesto en contacto con nosotros para expresar su preocupación por Pérez, y estamos increíblemente agradecidos por la abrumadora muestra de cariño, apoyo y oraciones. Podemos confirmar que Pérez está recibiendo atención médica, y en estos momentos nuestra familia está centrada en su bienestar.” Familia y equipo de Perez Hilton

En el mensaje, publicado en el sitio oficial de Perez Hilton, sus seres queridos agradecieron las muestras de cariño, apoyo y oraciones recibidas desde que se dio a conocer la noticia; asimismo, pidieron respeto a su privacidad mientras continúa su recuperación.

Familia y equipo de Perez Hilton agradecen el apoyo tras su hospitalización

De acuerdo con el comunicado, Perez Hilton permanece bajo atención médica y su prioridad es recuperarse, y aunque no ofrecieron detalles adicionales sobre su condición, señalaron que cualquier actualización será compartida cuando sea apropiado y solicitaron evitar especulaciones en torno a su estado de salud.

“Les pedimos amablemente que respeten la privacidad de Pérez, así como la de su familia, durante este difícil momento. Si en algún momento podemos compartir alguna novedad, lo haremos con todos lo antes posible. Gracias por su compasión, comprensión y apoyo continuo.” Familia y equipo de Perez Hilton

La publicación también destacó el respaldo que Perez Hilton ha recibido de familiares, amigos y seguidores durante este proceso.

La familia de Perez Hilton reiteró que aprecia la comprensión del público y pidió que continúen enviándole buenos deseos mientras permanece en tratamiento.

Por ahora, la familia y su equipo insistieron en que el enfoque está completamente en su bienestar y recuperación, por lo que agradecieron nuevamente el respeto a su privacidad durante este momento.

Comunicado sobre el estado de salud de Perez Hilton (Perez Hilton )

¿Qué le pasó a Perez Hilton?

La hospitalización de Perez Hilton ocurrió después de que realizara una transmisión en vivo en TikTok en la que mostró un comportamiento preocupante y se provocó lesiones.

Tras el directo, las autoridades acudieron a su domicilio y Perez Hilton fue trasladado a un hospital para recibir atención médica, donde permanece bajo observación y tratamiento.