La expectativa por la nueva música de Luis Miguel aumentó después de que Spotify México difundiera una imagen del cantante junto con la fecha del próximo 3 de diciembre.

En medio de las reacciones, la periodista Ana María Alvarado contó que escuchó un adelanto de 18 segundos de la canción que podría presentar próximamente el intérprete.

Aunque el fragmento no incluye la voz del artista, Ana María Alvarado describió arreglos orquestales que le recordaron al Luis Miguel de los años noventa, especialmente al baladista.

¿Cómo sonaría la nueva canción de Luis Miguel?

Durante el programa Sale el Sol, Ana María Alvarado explicó que el adelanto de la nueva música de Luis Miguel contiene únicamente los primeros acordes de una canción. Por ello, dijo, todavía no puede evaluar el tema.

La periodista señaló que la instrumentación le pareció cercana al estilo que caracterizó al cantante durante su etapa de baladista, aunque no reveló más detalles musicales.

Luis Miguel, cantante. (Mario Jasso/Cuartoscuro / Mario Jasso)

Ante la descripción, la conductora Joanna Vega-Biestro preguntó si la melodía se acercaba a los boleros o al repertorio que Luis Miguel interpretaba en los noventa.

Alvarado respondió que el sonido le recordó al cantante de aquella década, particularmente a sus baladas románticas. También aclaró que el adelanto no permite conocer la letra.

La fecha que aparece en la publicación de Spotify México es el 3 de diciembre, día en que podría conocerse cuál será el lanzamiento anunciado.