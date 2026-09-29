Luis Miguel fue captado cenando en un exclusivo restaurante de Nueva York en compañía de la diseñadora Carolina Herrera.

El programa De Primera Mano compartió una foto de Luis Miguel junto a Carolina Herrera en el restaurante Estiatorio Milos Midtown.

El cantante también saludó a Manuel Mijares, con quien mantendría una amistad desde hace varios años.

Luis Miguel (Agencia México)

Luis Miguel es captado cenando con Carolina Herrera en Nueva York

Fans captaron a Luis Miguel cenando en Estiatorio Milos Midtown en un salón privado junto a Carolina Herrera, donde hasta tuvo la visita de Manuel Mijares.

Gustavo Adolfo Infante reveló que Luis Miguel cenó con una pareja de amigos y con la diseñadora.

El restaurante facilitó la entrada del cantante apagando las luces y su estancia fue prolongada.

Luis Miguel y Carolina Herrera son amigos desde hace años, incluso en 2033 el cantante acudió a una presentación de la diseñadora en el Madison Square Garden con un ramo de rosas.

Carolina Herrera también acudió a un concierto de la última gira de Luis Miguel.

Luis Miguel recibió la visita de Mijares en restaurante de Nueva York

La revista Quien reveló que Manuel Mijares estaba en el mismo restaurante que Luis Miguel en Nueva York y acudió a saludarlo.

Esta visita confirma la amistad que existe entre Manuel Mijares y Luis Miguel desde hace varios años.

Hasta el momento, se desconoce cuánto tiempo permaneció Manuel Mijares junto a Luis Miguel.