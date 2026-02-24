Karol G enfrenta escándalo tras fuertes declaraciones de sus hermanas

La cantante Karol G -de 35 años de edad- enfrenta un escándalo tras fuertes declaraciones de sus hermanas en redes sociales.

De nuevo, Karol G está en el centro de la atención mediática por una serie de declaraciones que publicó su hermana mayor, Verónica Giraldo.

Este es el escándalo que enfrenta Karol G por declaraciones de sus hermanas

La hermana de Karol G, Verónica Giraldo, desató un escándalo en redes sociales.

Esto tras compartir en sus historias de Instagram un mensaje en el que asegura estar viviendo un momento muy complicado en su vida personal.

Particularmente con la relación con el padre de su hija, Jaime Llano, y un proceso legal en curso.

De acuerdo con lo que se ha difundido, tras dar a luz, la hermana de Karol G habría enfrentado un episodio de depresión postparto.

Además, ahora se encuentra en una disputa legar por la custodia de su hija.

La controversia se generó cuando en un video y publicaciones que se volvieron virales, Verónica Giraldo mencionó que sus seres queridos no la respaldan en este momento delicado que vive.

“Están diciendo que soy una loca. Hasta hoy me entere que mi familia me está dando la espalda. Es muy triste que una mamá que parió, no dio el ejemplo que ustedes creen que da, porque lo que todos ustedes ven en redes es mentira, nosotros no somos la familia ideal”. Verónica Giraldo, hermana mayor de Karol G

Además de las declaraciones, la hermana mayor de Karol G mostró una herida en una de sus manos.

De acuerdo con su testimonio, la lesión se produjo cuando intentó romper el vidrio de la vivienda de sus padres en un intento de poder ver a su hija .

La controversia no terminó ahí, ya que Verónica Giraldo también narró en redes detalles de episodios de violencia intrafamiliar que presenció durante su niñez.

“Mi papá le dio un golpe a mi madre con un arma y al día siguiente se levantaba como si nada. Ahora no me quieren dar a la niña porque dicen que estoy loca.” Verónica Giraldo, hermana mayor de Karol G

Las afirmaciones Verónica Giraldo generaron debate público, al involucrar aspectos de la vida personal y familiar de Karol G.

Horas después de que las publicaciones de la hermana de Karol G se viralizaran, su perfil de Instagram fue desactivado, lo que ha desatado especulaciones.

Hermana menor de Karol G emite comunicado tras declaraciones de Verónica Giraldo

Jessica Giraldo, hermana menor y manager de Karol G, lanzó un comunicado para responder a los comentarios en redes por las declaraciones de Verónica Giraldo.

En su mensaje, Jessica Giraldo pide respeto y empatía ante la situación tan delicada que atraviesa su familia.

“En los últimos días han visto publicaciones relacionadas con mi hermana Verónica. Como familia estamos atravesando un momento muy sensible y difícil, que hemos intentado manejar con discreción, respeto y muchísimo amor desde hace muchos años. Nuestra prioridad en este momento es que ella reciba el apoyo y la atención que necesita, y proteger su bienestar y el de su hija. Les pedimos empatía, respeto y comprensión mientras enfrentamos esto en familia. Gracias por el cariño y por acompañarnos siempre con tanto amor.” Jessica Giraldo, hermana menor de Karol G

Con su comunicado, la hermana menor de Karol G busca poner un freno a la especulación pública, así como centrar la conversación en el bienestar de Verónica y su hija.

Hasta el momento, Karol G no ha emitido declaraciones sobre este escándalo.