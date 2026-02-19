Productores que demandaron a Karol G desisten del proceso legal por plagio y se disculpan públicamente: “Nos equivocamos”.

En marzo de 2025, los productores Jack Hernández y Dick Alfredo Caballero demandaron a Karol G tras asegurar que había plagiado elementos clave de su canción “Punto G” para su canción “Gatúbela”.

Productores retiran demanda por plagio contra Karol G

El miércoles 18 de febrero, Jack Hernández y Dick Alfredo Caballero presentaron documentos judiciales para desestimar la demanda contra Karol G.

Es decir, los productores retiraron la demanda por plagio contra la cantante y se comprometieron a disculparse públicamente con ella.

Jack Hernández y Dick Alfredo Caballero mencionaron que hay grabaciones de las sesiones de estudio de “Gatúbela” y se demostró que le productor de Karol G creó y grabó el ritmo de la canción dos semanas antes de que la creación de “Punto G”.

Karol G (Agencia México)

“Nos equivocamos. Les deseamos lo mejor a Karol G, DJ Maff y a los demás demandados” Jack Hernández y Dick Alfredo Caballero

“Gatúbela” pertenece al álbum “Mañana será bonito”, lanzado en 2022 y producido por DJ Maff.

Jack Hernández y Dick Alfredo Caballero argumentaban que “Punto G” había sido lanzada dos meses antes que “Gatúbela”, por lo que consideraban que se había plagiado su canción.

¿Karol G contrademandará a los productores que la señalaron de plagio?

Según información de Billboard, es raro que quienes demandan por plagio a los artistas desistan y se disculpen públicamente.

Pues suele desistir de las demandas y dejar los términos en privado.

Posiblemente, los abogados de Karol G solicitaron a Jack Hernández y Dick Alfredo Caballero que pagaran los gastos legales de esta demanda.

Por lo que los productores decidieron llegar a un acuerdo para evitar pagar los honorarios de los abogados de Karol G.

Hasta el momento, Karol G no se ha manifestado por el caso y se desconoce si emprenderá una nueva demanda contra Jack Hernández y Dick Alfredo Caballero.