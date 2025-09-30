El éxito de K-Pop Demon Hunters no se detiene. Ahora, HUNTR/X romperá la ficción para tener su primera presentación en vivo en el show de Jimmy Fallon.

Tal y como lo vimos en K-Pop Demon Hunters, HUNTR/X ya es un grupo oficial que comenzará a cantar sus canciones, empezando con el programa de Jimmy Fallon.

HUNTR/X de K-Pop Demon Hunters estarán con Jimmy Fallon

Audri Nuna, EJAE y Rei Ami, las HUNTR/X reales de K-Pop Demon Hunters, son las que cantarán en el show de Jimmy Fallon el 7 de octubre de 2025.

Antes de que te confundas, Rumi y compañía no estarán en el programa de Jimmy Fallon, en su lugar tendremos a las actrices que dan voz a las guerreras.

K-Pop Demon Hunters, película Netflix (Netflix)

Ellas interpretarán el tema Golden de la banda sonora de la película, algo que nadie hubiera imaginado cuando salió la película.

Siendo esta una de las canciones más populares de la misma, que incluso ha puntuado muy alto en las listas de popularidad de todo el mundo.

Recordemos que la banda sonora es una de las más solicitadas en los servicios de streaming, además de ser una de las más descargadas en tiendas virtuales.

K-Pop Demon Hunters (Tomada de video)

La presentación de K-Pop Demon Hunters con Jimmy Fallon se limitará a una canción

Lamentablemente para fans que querían un show dedicado a K-Pop Demon Hunters, la presentación con Jimmy Fallon se limitará a una sola canción: Golden.

A diferencia de otros shows, el de Jimmy Fallon se caracteriza por tener distintos invitados; unos tienen presentaciones musicales y otros son entrevistados.

No necesariamente los grupos que cantan tienen entrevistas o participan el alguna dinámica, simplemente dan su número musical, agradecen al público y se retiran.

Si querías saber más de las HUNTR/X reales de K-Pop Demon Hunters, que entrevistaran a las actrices o hubiera algo más, te tendrás que conformar con verlas cantar.

No obstante, si se mantiene el amor por la película de Netflix, es posible que las veamos en otros programas del estilo próximamente.