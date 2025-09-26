El fenómeno de Kpop Demon Hunters no se detiene, pues ahora las protagonistas de la película de Netflix llegarán al evento de Halloween de Fortnite.

No solo eso, las guerreras de Kpop Demon Hunters serán las principales del evento de Halloween de Fortnite.

K-Pop Demon Hunters, película Netflix (Netflix)

¿Cómo será el evento de Halloween en Fortnite con Kpop Demon Hunters?

La participación de Kpop Demon Hunters en el evento de Halloween en Fortnite fue filtrada por Hypex, conocido por dar adelantos del juego.

Él menciona que el evento de Halloween en Fortnite con Kpop Demon Hunters será total, es decir, una colaboración temática completa.

No solo las tradicionales skins como con otras franquicias; aquí además de atuendos habría ítems especiales, misiones y no se descarta una isla.

Además de la posible inclusión de las canciones de HUNTR/X en los otros modos de juego, como Fortnite Festival.

Algo parecido a lo que se ha visto en otras alianzas mayores, como la que se tuvo con Dragon Ball hace un par de años, o las de Marvel recientemente.

Hay que mencionar que al ser una filtración, todo lo aquí mencionado se debe de tomar con cuidado, pues no hay nada oficial por parte de Epic de momento.

¿Cuándo será el evento de Halloween en Fortnite con Kpop Demon Hunters?

Dado que no hay información oficial de Epic, se desconoce la fecha del posible evento de Halloween en Fortnite con Kpop Demon Hunters.

En caso de que la filtración sea real, se estima que el evento de Halloween en Fortnite con Kpop Demon Hunters llegaría antes del 31 de octubre.

Algunos insiders señalan que lo podríamos tener una semana antes del “Día de Brujas”, alrededor del 20 de octubre.

Recordemos que otros eventos de temporada llegan antes de las fechas en que se celebran los Días Festivos, para que los fans puedan aprovechar todo el contenido.

Por lo pronto estaremos al pendiente de cualquier actualización acerca de este posible evento, tanto de su confirmación, como de su posible fecha de lanzamiento.