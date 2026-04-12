Morat estuvo presente en el festival Coachella 2026 con una gran sorpresa para sus fans: invitaron a Paulina Rubio a cantar con ellos.

Algo que muchos esperaban, pues la misma Paulina Rubio anunció en sus redes sociales que estaba en Coachella 2026 y se sabe que tiene buena relación con Morat.

Paulina Rubio cantó “Mi Nuevo Vicio” con Morat en Coachella 2026

Durante su participación en Coachella 2026, los integrantes de Morat agradecieron a los fans su asistencia y recordaron un poco sus inicios, fue ahí donde invitaron a Paulina Rubio al escenario para cantar Mi Nuevo Vicio.

Donde todo este viaje empezó, Morat invitó a Paulina Rubio a cantar junto a ellos 'Mi Nuevo Vicio', que momento tan especial, la nostalgia nos invadió por completo ❤️‍🩹



MORATCHELLA pic.twitter.com/Z2waP6XV1a — Morat Nation (@moratnation) April 12, 2026

Morat señaló a la audiencia de Coachella 2026 que iniciaron su carrera en 2015, siendo Mi Nuevo Vicio parte importante de esa etapa; por ello querían compartir un momento especial con Paulina Rubio y los asistentes al festival.

Recordemos que desde el lanzamiento original, la cantante fue parte importante de la melodía, siendo la primera colaboración que Morat tenía en su historia.

Tanto la canción como la aparición de “La Chica Dorada” fue aplaudida por los fans que se dieron cita en el escenario Gabi en Indio, California, Estados Unidos.

Paulina Rubio en Coachella 2026 (@paulinarubio)

Colaboración con Morat en Coachella 2026 marca un nuevo inicio para Paulina Rubio

Si bien se puede ver como algo aislado, la realidad es que la colaboración entre Morat y Paulina Rubio en Coachella 2026 marca un nuevo inicio para la cantante.

Paulina Rubio dio a conocer que se encuentra trabajando en nueva música y aprovechó su colaboración con Morat como plataforma para promocionar su regreso.

Según comentó, ahora se enfocará en hacer diversas colaboraciones, lo cual le permitirá salirse un poco de su zona de confort.

Paulina Rubio en Coachella 2026 (@paulinarubio)

Aunque la cantante es una de las intérpretes de pop en español más importantes, es cierto que en últimos años ha estado un tanto oculta al respecto, así que es interesante saber de su nuevo material.