La intérprete mexicana Lucero prepara la celebración de 46 años de carrera con un concierto que promete en la agenda para México 2026.

Así que fans de Lucero presten atención y no se queden sin ver a la cantante mexicana, a continuación todos los detalles de fecha y precio de boletos:

Fecha: 27 de marzo 2026

Sede: Auditorio Nacional de la Ciudad de México, CDMX

Hora: 8:00 de la noche

Gran Venta HSBC tarjetas de crédito 22 de enero 2026 a las 11:00 de la mañana

Gran Venta HSBC tarjetas de crédito y débito: 23 de enero 2026 desde las 11:00 am

Venta general y en taquillas del Auditorio Nacional: 24 de enero 2026, a partir de las 11:00 am

Boletera: Ticketmaster

Precio de boletos: Sin revelarse

Lucero celebra 46 años de carrera en concierto: fecha y precio de boletos (Ocesa)

Lucero celebra 46 años de carrera en el Auditorio Nacional

El Auditorio Nacional será el recinto para celebrar a lo grande los 46 años de carrera de la actriz y cantante Lucero.

Pese a no revelarse los precios de boletos para el concierto de Lucero, lo que sí se sabe es que los fans c ontarán con 3 y 5 meses sin intereses con tarjetas HSBC.

Si deseas ir por tus boletos ya con la venta general, recuerda que el Auditorio Nacional es el recinto ubicado en Avenida Paseo de la Reforma número 50 de la colonia Polanco V Sección en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, CDMX.

Para mayor referencia, el Auditorio Nacional se encuentra a unos pasos de la estación Auditorio del Metro y Metrobús ambas son la Línea 7.