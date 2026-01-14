Ben Böhmer en México: fecha y boletos del concierto

La agenda de conciertos en México 2026 suma al DJ y productor alemán de música electrónica, Ben Böhmer para verlo en la CDMX.

Concierto de Ben Böhmer en México del cual a los fans ya les tenemos los detalles de fecha, boletos y demás, a continuación todo lo que debes saber:

Fecha: Viernes 24 de abril 2026

Sede: Pepsi Center WTC de la CDMX

Hora: 8:00 de la noche

Venta fan: 19 de enero 2026 a las 10:00 de la mañana

Preventa Banamex: 20 de enero 2026, a partir de las 11:00 am

Venta general y taquillas de Pepsi Center WTC: 21 de enero 2026 desde las 10:00 del día

Boletera: Ticketmaster

Precio de boletos: Sin revelarse

(Ben Böhmer )

Ben Böhmer trae los mejor de su música electrónica a México

Ben Böhmer trae lo mejor de su música electrónica a México, desde ya promete que su concierto será una experiencia de magia sonora.

Pues la composición y producción de Ben Böhmer lo ha posicionado como una de las figuras más brillantes y emocionales de la música electrónica.

La distribución de lugares para el concierto de Ben Böhmer en el Pepsi Center WTC, según el mapa será de la siguiente forma:

Banamex VIP

General

Box Superior

Sección C

Personas con discapacidad

Pepsi Center WTC (Ocesa)

Si deseas ir por tus boletos sin cargos lo podrás hacer en las taquillas en la venta general, así recuerda que el Pepsi Center WTC es el recinto ubicado en la calle de Dakota sin número de la colonia Nápoles de la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México, CDMX.

La manera más sencilla de trasladarte al Pepsi Center WTC es por el servicio de transporte Metrobús, con bajada en la estación Polyforum de la Línea 1.