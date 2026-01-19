Te contamos todo sobre el concierto de Yeri Mua en el Auditorio Nacional; estos son los precios, fecha y preventa.
Además de la CDMX, el México Tour de Yeri Mua tendrá conciertos en fechas y sedes:
- 24 de abril en el Teatro Estudio Cavaret de Guadalajara
- 25 de abril en el Auditorio Explanada de Puebla
- 1 de mayo en el Showcenter de Monterrey
- 2 de mayo en el Foro Arpa de Querétaro
Precios para el concierto de Yeri Mua en el Auditorio Nacional
Los precios de boletos para ver el concierto de Yeri Mua en el Auditorio Nacional son estos:
- Sección 104 a 106: 2 mil 331.35 pesos
- Sección 108 a 109: 1 mil 959.25 pesos
- Sección 107: 2 mil 083.25 pesos
- Sección 201 a 203: 1 mil 835.25 pesos
- Sección 204A y 205A: 1 mil 835.25 pesos
- Sección 204B y 205B: 1 mil 711.25 pesos
- Sección 204C y 205C: 1 mil 463.25 pesos
- Sección 301A y 302A: 1 mil 364 pesos
- Sección 301B y 302B: 1 mil 240 pesos
- Sección 303 a 306: 1 mil 190.50 pesos
- Sección 406 y 407: 892.75 pesos
- Sección 404C y 405C: 930 pesos
- Sección 401A a 403A: 1 mil 091.25 pesos
- Sección 401B a 403B: 992 pesos
- Sección 507 y 506: 595.25 pesos
- Sección 505 y 504: 620 pesos
- Sección 501B a 503B: 744 pesos
- Sección 501A a 503A: 868 pesos
Fecha para el concierto de Yeri Mua en el Auditorio Nacional
La fecha del concierto de Yeri Mua en el Auditorio Nacional es el domingo 19 de abril 2026 en estos horarios:
- Apertura de puertas 5:30 de la tarde aproximadamente
- Inicio del concierto: 7:30 de la noche
- Duración: 2 horas
- Fin del concierto: 9:30 de la noche
¿Cuándo es la preventa para el concierto de Yeri Mua en el Auditorio Nacional?
Ocesa confirmó que los boletos para el concierto de Yeri Mua estarán a cargo de Ticketmaster. La preventa será de la siguiente manera:
- Preventa Banamex: 22 de enero
- Venta General: 23 de enero
Usuarios con tarjeta bancaria Banamex tendrán la posibilidad de diferir su compra hasta 3 meses sin intereses a partir de 3 mil pesos.