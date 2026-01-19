Te contamos todo sobre el concierto de Yeri Mua en el Auditorio Nacional; estos son los precios, fecha y preventa.

Además de la CDMX, el México Tour de Yeri Mua tendrá conciertos en fechas y sedes:

24 de abril en el Teatro Estudio Cavaret de Guadalajara

25 de abril en el Auditorio Explanada de Puebla

1 de mayo en el Showcenter de Monterrey

2 de mayo en el Foro Arpa de Querétaro

Precios para el concierto de Yeri Mua en el Auditorio Nacional

Los precios de boletos para ver el concierto de Yeri Mua en el Auditorio Nacional son estos:

Sección 104 a 106: 2 mil 331.35 pesos

Sección 108 a 109: 1 mil 959.25 pesos

Sección 107: 2 mil 083.25 pesos

Sección 201 a 203: 1 mil 835.25 pesos

Sección 204A y 205A: 1 mil 835.25 pesos

Sección 204B y 205B: 1 mil 711.25 pesos

Sección 204C y 205C: 1 mil 463.25 pesos

Sección 301A y 302A: 1 mil 364 pesos

Sección 301B y 302B: 1 mil 240 pesos

Sección 303 a 306: 1 mil 190.50 pesos

Sección 406 y 407: 892.75 pesos

Sección 404C y 405C: 930 pesos

Sección 401A a 403A: 1 mil 091.25 pesos

Sección 401B a 403B: 992 pesos

Sección 507 y 506: 595.25 pesos

Sección 505 y 504: 620 pesos

Sección 501B a 503B: 744 pesos

Sección 501A a 503A: 868 pesos

Concierto de Yeri Mua en el Auditorio Nacional (Especial)

Fecha para el concierto de Yeri Mua en el Auditorio Nacional

La fecha del concierto de Yeri Mua en el Auditorio Nacional es el domingo 19 de abril 2026 en estos horarios:

Apertura de puertas 5:30 de la tarde aproximadamente

Inicio del concierto: 7:30 de la noche

Duración: 2 horas

Fin del concierto: 9:30 de la noche

Yeri Mua (@yerimua / Instagram )

¿Cuándo es la preventa para el concierto de Yeri Mua en el Auditorio Nacional?

Ocesa confirmó que los boletos para el concierto de Yeri Mua estarán a cargo de Ticketmaster. La preventa será de la siguiente manera:

Preventa Banamex: 22 de enero

Venta General: 23 de enero

Usuarios con tarjeta bancaria Banamex tendrán la posibilidad de diferir su compra hasta 3 meses sin intereses a partir de 3 mil pesos.