El video más visto de Jay-Z- de 55 años de edad- en YouTube es la colaboración con Alicia Keys “Empire State of Mind” para celebrar el Día del Hip Hop.

La canción de Jay- Z y Alicia Keys se ha convertido en un clásico dentro del género musical e interpretado en numerosas ocasiones por ambos artistas.

Jay-Z ft Alicia Keys “Empire State of Mind” video en Youtube

Para celebrar el Día del Hip Hop te presentamos el video más visto de Jay-Z en Youtube, “Empire State of Mind”.

El video de Jay-Z con Alicia Keys presenta secuencias de la ciudad de Nueva York, logrando millones de vistas y siendo un éxito en plataformas de música.

Jay-Z y Alicia Keys lanzaron el video oficial de “Empire State of Mind” el 3 de diciembre de 2021 y acumula 386 millones de vistas en Youtube.

Con su pegadizo ritmo, la canción captura la esencia y la energía de Nueva York, convirtiéndola en todo un himno para la ciudad.

Historia de Jay-Z en el mundo del Hip Hop

Jay-Z se ha convertido en una de las figuras más destacadas del Hip Hop estadounidense cuya influencia se extiende por décadas.

Es considerado uno de los raperos más influyentes de todos los tiempos y ha sido incluido en:

Salón de la Fama de los Compositores

Salón de la Fama del Rock & Roll

Jay-Z (CHRIS DELMAS / AFP)

Jay-Z ha creado una discografía con éxitos comerciales, vendiendo millones de discos en todo el mundo.

El rapero, productor discográfico y empresario, Jay-Z ha recibido numerosos premios como:

Premio Grammy al Album de Año

Premio Grammy a la Mejo Canción de Rap

Premio Grammy al Mejor Video Musical

BET Hip Hop al Mejor Video Musical

MTV Europe Music Award

American Music Award al Álbum Rap

Premio Primetime Emmy

¿Cuál es el origen del Día del Hip Hop?

El Día del Hip Hop se celebra cada 11 de agosto en Estados Unidos, siendo el género más representativo de la comunidad.

El origen del Día del Hip Hop nació un 11 de agosto de 1973 durante una celebración de cumpleaños en el oeste del Bronx, Nueva York, a cargo de DJ Kool Herc, el padre fundador del Hip Hop.

El Hip Hop ha evolucionado a lo largo de los años hasta convertirse en uno de los géneros musicales más importantes del mundo.