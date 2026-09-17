Las nominaciones a los Latin Grammy 2026 generaron debate por la presencia de Karol G en Mejor Canción Regional Mexicana con “Ese Hombre Es Malo” durante esta edición, tema incluido en su álbum Tropicoqueta y asociado al género musical.

La candidatura de Karol G provocó comentarios en redes sociales debido a su nacionalidad, pues algunos usuarios cuestionaron que una artista colombiana compita en una categoría vinculada musicalmente con México.

¿Por qué Karol G está nominada a Mejor Canción Regional Mexicana en los Latin Grammy 2026?

La categoría Mejor Canción Regional Mexicana distingue a los compositores de las canciones seleccionadas, por lo que la nacionalidad de quienes interpretan los temas no constituye un requisito.

En el caso de “Ese Hombre Es Malo”, la lista oficial identifica como compositores a Edgar Barrera, Andres Jael Correa Rios y Karol G.

Karol G (Instagram/@karolg)

El tema pertenece a Tropicoqueta, producción donde Karol G exploró sonidos vinculados con distintas expresiones de la música mexicana, alejándose parcialmente de su repertorio urbano habitual.

La canción fue incluida junto con:

“Estamos Todos”, de Intocable

“No Capea”, de Xavi y Grupo Frontera

“Ojitos Bellos”, de Grupo Frontera

“Osadía”, de Cristian Castro y Edén Muñoz

Así, Karol G aparece como la única mujer intérprete entre las 5 canciones nominadas, aunque su candidatura corresponde también a su participación como compositora.

El nombre de la categoría alude al género musical reconocido por la Academia Latina de la Grabación, y no establece una limitación basada en nacionalidad .

Por ello, la polémica surgida en redes sociales se relaciona principalmente con opiniones sobre la representación del regional mexicano, sus exponentes y las canciones seleccionadas por los Latin Grammy 2026.